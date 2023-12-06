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نحن نقدم أعظم هدية لبوتين.. بايدن يحذر الكونغرس من عواقب تعطيل المساعدة لأوكرانيا

12/6/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أعضاء الكونغرس، اليوم "الأربعاء"، من تعطيل المساعدة المالية الداعمة لأوكرانيا "لا يمكن أن ينتظر أكثر".

ويستمر الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، حول رزمة مساعدات جديدة لكييف.

واعتبر بايدن أن عدم التوافق على رصد أموال إضافية لأوكرانيا سيكون "أعظم هدية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أن الأخير إذا نجح في السيطرة على أوكرانيا "فلن يقف عند هذا الحد".

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