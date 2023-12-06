نحن نقدم أعظم هدية لبوتين.. بايدن يحذر الكونغرس من عواقب تعطيل المساعدة لأوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أعضاء الكونغرس، اليوم "الأربعاء"، من تعطيل المساعدة المالية الداعمة لأوكرانيا "لا يمكن أن ينتظر أكثر".
ويستمر الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، حول رزمة مساعدات جديدة لكييف.
واعتبر بايدن أن عدم التوافق على رصد أموال إضافية لأوكرانيا سيكون "أعظم هدية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أن الأخير إذا نجح في السيطرة على أوكرانيا "فلن يقف عند هذا الحد".
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