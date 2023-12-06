بنزيمة على رأس قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء، قوائم اللاعبين للأندية المشاركة في النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

تقام البطولة بمشاركة سبعة أندية وهي اتحاد جدة منظم البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، فلومينيسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، أوراوا ريدز الياباني بطل آسيا، الأهلي المصري بطل أفريقيا، أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

يزين قائمة اتحاد جدة صفقاته المدوية التي انضمت للفريق في الصيف الماضي مثل الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو.

وتضم القائمة بالكامل 23 لاعبا، وهم:

عبد الله المعيوف، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، كانتي، فابينيو، بنزيما، إيجور كورنادو، جوتا، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، حسن كادش، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبد الرحمن العبود، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، مد الله العليان، مارسيلو جروهي، أسامة المرمش، صالح العمري، رومارينيو، وعبد الرزاق حمد الله.

ويبدأ الفريق السعودي مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي في مباراة الدور التمهيدي، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة الأهلي المصري في الدور الثاني.

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