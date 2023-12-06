3 قتلى بحريق هائل اندلع بمبنى تجاري في باكستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الشرطة ومسؤولو الإنقاذ أن حريقاً هائلاً اندلع، اليوم، في مبنى تجاري متعدد الطوابق في كراتشي، أكبر مدينة ساحلية جنوبي باكستان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالعديد من المتاجر.
وقال عمدة كراتشي، مرتضى وهاب، إن الحريق بدأ في متجر للأثاث، وسرعان ما اجتاح متاجر أخرى في الطابق الأرضي من المبنى المعروف باسم «عائشة منزل»، مشيراً إلى أن رجال الإطفاء أخمدوا النيران بعد جهود مضنية.
وأضاف وهاب ومسؤولو مستشفى أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الحريق وأصيب شخص واحد.
وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان في السماء في حين اجتاحت النيران أجزاء من المبنى. ولم يتضح على الفور سبب الحريق، وقال ضباط إنهم ما زالوا يحققون.
ووقع الحريق بعد أقل من أسبوعين على اندلاع حريق بمركز تجاري في كراتشي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً.
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