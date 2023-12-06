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3 قتلى بحريق هائل اندلع بمبنى تجاري في باكستان

12/6/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الشرطة ومسؤولو الإنقاذ أن حريقاً هائلاً اندلع، اليوم، في مبنى تجاري متعدد الطوابق في كراتشي، أكبر مدينة ساحلية جنوبي باكستان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالعديد من المتاجر.

وقال عمدة كراتشي، مرتضى وهاب، إن الحريق بدأ في متجر للأثاث، وسرعان ما اجتاح متاجر أخرى في الطابق الأرضي من المبنى المعروف باسم «عائشة منزل»، مشيراً إلى أن رجال الإطفاء أخمدوا النيران بعد جهود مضنية.

وأضاف وهاب ومسؤولو مستشفى أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الحريق وأصيب شخص واحد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان في السماء في حين اجتاحت النيران أجزاء من المبنى. ولم يتضح على الفور سبب الحريق، وقال ضباط إنهم ما زالوا يحققون.

ووقع الحريق بعد أقل من أسبوعين على اندلاع حريق بمركز تجاري في كراتشي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً.

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