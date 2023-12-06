القطاع الخاص الأمريكي يضيف 103 آلاف وظيفة خلال نوفمبر

تباطؤ خلق فرص العمل في القطاع الخاص أكثر في نوفمبر، وأظهرت الأجور أقل نمو لها منذ أكثر من عامين، حسبما أفادت تقارير ADP الأربعاء.

وأضافت الشركات 103 آلاف عامل فقط لهذا الشهر، أي أقل بقليل من الرقم المعدل بالخفض البالغ 106 آلاف في أكتوبر، وتجاوز تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 128 ألفاً.

إلى جانب النمو المتواضع للوظائف، جاءت زيادة بنسبة 5.6% في الأجر السنوي، والتي قال ADP إنها أصغر زيادة منذ يونيو 2021. وشهد القائمون على تغيير الوظائف زيادات في الأجور بنسبة 8.3%، مما يجعل علاوة تبديل الوظائف هي الأدنى منذ أن بدأت ADP في تتبع البيانات. منذ ثلاثة أعوام.

وبعد أن قادت عملية خلق فرص العمل لمعظم الفترة منذ ظهور فيروس كورونا في أوائل عام 2020، سجلت شركات الترفيه والضيافة خسارة قدرها 7000 وظيفة خلال الشهر. وشهدت التجارة والنقل والمرافق زيادة قدرها 55 ألف وظيفة، في حين أضافت خدمات التعليم والصحة 44 ألف وظيفة وساهمت الخدمات الأخرى بـ 15 ألف وظيفة.

وقدمت الصناعات المرتبطة بالخدمات جميع مكاسب الوظائف لهذا الشهر، حيث شهد منتجو السلع خسارة صافية قدرها 14000 بسبب انخفاض 15000 في التصنيع، على الرغم من تسوية إضرابات عمال السيارات المتحدة، و 4000 في البناء. ولم تظهر أيضاً عمليات تسريح العمال الأخيرة في وادي السيليكون وفي وول ستريت في البيانات، حيث سجل كلا القطاعين مكاسب خلال الشهر.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP: «كانت المطاعم والفنادق أكبر من خلق فرص العمل خلال فترة التعافي بعد الوباء». «لكن هذا التعزيز أصبح وراءنا، وتشير العودة إلى الاتجاه في مجال الترفيه والضيافة إلى أن الاقتصاد ككل سيشهد المزيد من التوظيف المعتدل ونمو الأجور في عام 2024».