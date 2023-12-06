الخام الأمريكي دون الـ 70 دولاراً مع تراجع حاد في مخزونات النفط

(MENAFN
- Al-Bayan)
هبطت أسعار النفط بأكثر من 2.5%، حيث تراجعت عقود الخام الأمريكي إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، فيما خسر برنت مستوى 75 دولاراً في أدنى مستويات الجلسة.
جاء ذلك بعدما كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أن مخزونات الخام الأمريكي انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وانخفضت مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 4.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر إلى 445 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين، التي كانت تشير لتراجع قدره 1.4 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بمقدار 179 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي.
وذكرت أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 5.4 ملايين برميل في الأسبوع إلى 223.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين، التي كانت تشير لارتفاع قدره مليون برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 112 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل، حسبما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة.
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