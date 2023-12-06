الخام الأمريكي دون الـ 70 دولاراً مع تراجع حاد في مخزونات النفط

هبطت أسعار النفط بأكثر من 2.5%، حيث تراجعت عقود الخام الأمريكي إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، فيما خسر برنت مستوى 75 دولاراً في أدنى مستويات الجلسة.

جاء ذلك بعدما كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أن مخزونات الخام الأمريكي انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 4.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر إلى 445 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين، التي كانت تشير لتراجع قدره 1.4 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بمقدار 179 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

وذكرت أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 5.4 ملايين برميل في الأسبوع إلى 223.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين، التي كانت تشير لارتفاع قدره مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 112 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل، حسبما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة.