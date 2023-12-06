ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع ظهور مؤشرات على زيادة الطلب

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات الأربعاء مع ظهور مؤشرات على احتمال ارتفاع الطلب في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة القياسية ارتفع بنسبة 4.4%، في الوقت الذي تشير في تقديرات الأرصاد إلى حدوث انخفاضات غير طبيعية في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، رغم عودة الطقس المعتدل على المدى القريب.

في الوقت نفسه فإن انخفاض أسعار الغاز خلال الأيام الماضية إلى أقل مستوياته منذ حوالي شهرين، أدى إلى زيادة استخدامه في بعض محطات الكهرباء كبديل أكثر جدوى للفحم. ووصل الغاز إلى ما يعرف باسم مستوى التحويل والذي تنتقل فيه شركات الكهرباء إلى استخدام الغاز بدلاً من الفحم في تشغيل محطات التوليد نظراً لانخفاض سعره، بحسب المحللين في مؤسسة إنيرجي سكان للأبحاث التابعة لشركة إنجي للطاقة.

وحتى الآن تساعد مستويات مخزونات الغاز الطبيعي شبه القياسية في أوروبا والطقس المعتدل نسبياً في استقرار سوق الطاقة الأوروبية خلال فصل الشتاء بعد شهور من التذبذب. ورغم ذلك مازالت الإمدادات محدودة في السوق التي تعتبر عرضة لتداعيات أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وخلال التداولات ارتفع سعر الغاز الهولندي بنسبة 3.6% إلى 39.50 يورو لكل ميجاوات/ ساعة تسليم الشهر المقبل. كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 3.2%.