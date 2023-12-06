ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الأربعاء الموافق لـ 6 ديسمبر 2023.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمقدار 0.3 جنيه، أي بنسبة 0.61٪، واستقر عند سعر شراء يبلغ 48.20 جنيهاً، وسعر بيع يبلغ 49.20 جنيها للدولار الواحد، بمدى يومي بين 48.90 و49.30 جنيها.

فيما بلغ سعر صرف اليورو الواحد في نشرة البنك المركزي 33.44 جنيها للبيع و33.44 جنيها للشراء، بينما بلغ في تداولات السوق السوداء 53.07 جنيها للبيع و51.99 جنيها للشراء.

وبلغ سعر صرف الريال العماني الواحد في نشرة البنك المركزي 80.71 جنيها للبيع و80.71 جنيها للشراء. بينما بلغ في تداولات السوق الموازية 128.03 جنيها للبيع و125.43 جنيها للشراء.



