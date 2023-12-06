دبي تستضيف منتدى «سكيفت جلوبال فورم إيست» و«قمة دبي للسياحة» 12 ديسمبر

تنظم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي منتدى «سكيفت جلوبال فورم إيست» المتخصص في مجال السفر، و«قمة دبي للسياحة»، إلى جانب اللقاء الدوري نصف السنوي مع الشركاء، وذلك في فندق «أتلانتس ذا رويال» خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي.

ويمثل منتدى «سكيفت جلوبال فورم إيست» امتداداً لمؤتمر «سكيفت جلوبال فورم» العالمي الشهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدم رؤى عميقة وملهمة حول مستقبل قطاع السفر، ويتيح استكشاف الابتكارات الرئيسية في مجالات التسويق، وأحدث الاستراتيجيات والإبداعات التكنولوجية.

وأطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي سابقاً قمة دبي للسياحة- برنامج القيادة الفكرية عالمي المستوى، بهدف تعزيز التواصل بين الجهات المعنية في القطاع، ومشاركة أفكارهم واستراتيجياتهم وأفضل ممارساتهم.

وسيجمع اللقاء الدوري مع الشركاء، الذي تنظمه الدائرة أهم الشركاء، والأطراف المعنية في قطاعات الطيران والسفر والضيافة والتجزئة، بهدف مناقشة أحدث التطورات والآفاق المستقبلية لها.

ويستقطب منتدى «سكيفت جلوبال فورم إيست» مجموعة مؤثرة من أصحاب القرار والمسؤولين في قطاع السياحة والسفر، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون وصنّاع التغيير، وقادة الفكر، والمبتكرون من المؤثرين في قطاع السفر العالمي مثل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومطارات دبي و«غوغل» والتحالف الفندقي العالمي، ومجموعة «أكور» وطيران الإمارات ومجموعة «إعمار» للضيافة وغيرها.

وتشمل مواضيع النقاش الرئيسية خلال المنتدى مستقبل قطاع السفر، وتحديات السعة في الرحلات الجوية، وواقع قطاع السياحة في الصين وصناعة الأفلام بصفتها وسيلة لتسويق الوجهات ودور الذكاء الاصطناعي في رسم ملامح مستقبل قطاع السفر، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط الحيوية بشكل خاص.

كما يشجع الحدث على إجراء محادثات حول التغيرات في عادات المستهلكين على مستوى العالم والسبل، التي يمكن لمختلف الوجهات اعتمادها، بهدف بناء القدرات، وتوسيع نطاق الضيافة، إلى جانب مستقبل التوزع السكاني والاستدامة وتوجهات الاقتصاد الكلي، التي تؤثر على القطاع.