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مؤشر داكس الألماني يلامس مستوى قياسياً وسط آمال خفض الفائدة الأوروبية

12/6/2023 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لامس المؤشر داكس الألماني مستوى قياسياً جديداً اليوم الأربعاء، بعد أن عززت بيانات مخيبة للآمال للطلبيات الصناعية في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الرهانات على تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي العام المقبل.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المئة، في حين أغلق داكس مرتفعاً 0.8 في المئة.

أظهرت البيانات انخفاضاً مفاجئاً في الطلبيات الصناعية الألمانية في أكتوبر، متراجعة 3.7 في المئة على أساس شهري، مما عزز توقعات تخفيض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة العام المقبل.
وتلقت الأسهم الدعم من تراجع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر.

وربح مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.6 في المئة، مقتفياً أثر ارتفاع معظم أسعار المعادن الأساسية، بينما ارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه 2.3 في المئة.
ومن بين الأسهم الفردية ارتفع سهم شركة فولكس فاجن الألمانية 5.4 في المئة.

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