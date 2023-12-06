4.3 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.3 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 596 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 668.95 مليون درهم و514 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.02 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 95.56 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 58.12 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 20.33 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 15.71 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 16.01 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 28.78 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.5 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 11.37 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 128.4 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 44.93 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 79.76 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.37 مليار درهم منها 20 رهونات أراض بقيمة 2.12 مليار درهم و94 رهن فلل وشقق بقيمة 246.6 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 1.99 مليار درهم وأخرى في منطقة الحبيه الثانية بقيمة 102.38 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 50 هبة بقيمة 201.52 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 67.99 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 46.65 مليون درهم.



