أوكرانيا تواجه تحدّي تقليص الدعم الغربي

تواجه أوكرانيا التي لم يسفر هجومها المضاد ضدّ الروس عن النتائج المتوقّعة، رياحاً معاكسة في مواجهة الشكوك التي باتت تحيط بالمساعدات الأمريكية ووحدة أوروبية هشّة مع اقتراب انعقاد المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل.

وكمثال على هذا الوضع المحيّر، كان من المقرّر أن يتحدّث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الإنترنت، الثلاثاء، أمام الكونغرس الأمريكي، بهدف الحصول على حزمة مساعدات مالية جديدة تعتبر حاسمة بالنسبة لبلاده. غير أنّه تمّ إلغاء هذا الخطاب في اللحظة الأخيرة من دون الإشارة إلى السبب.

ويأتي ذلك فيما يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، في الإليزيه رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان، الذي يبدو أنه يريد عرقلة دعم كييف.

وطالب أوربان بتأجيل قرارين أساسيين بالنسبة إلى كييف سيخضعان للتصويت من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويتعلّق أحد هذين القرارين بدعم مالي بقيمة 50 مليار يورو بينما يتعلّق القرار الآخر ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ في يونيو الماضي، إلى حدّ كبير في تحرير الأراضي المحتلّة في الشرق والجنوب، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن استمرار المساعدات الغربية الضخمة.

ورغم أنّه تمّ تسجيل مكاسب في البحر الأسود، حيث تمكّنت كييف من تصدير عدّة أطنان من المنتجات الزراعية، إلّا أنّ الوضع العسكري على الجبهة البرية يبدو الآن مجمّداً، في ظلّ عدم وجود حلّ تكتيكي حقيقي في الأفق على المدى القصير. ومع ذلك، تؤكد كييف أنّها قادرة على تحقيق مكاسب إذا استمرّت المساعدات العسكرية الغربية.

التعامل مع زيلينسكي

قال مسؤول عسكري أوروبي في حلف شمال الأطلسي: "حتّى مع هذا الضخّ من قبل الغرب، فإنّ أوكرانيا تفتقر إلى الرجال، وهي مشكلة لا تعاني منها روسيا"، مشيراً إلى أنّه "في دورات التدريب (التي يقدّمها الناتو للجنود الأوكرانيين)، يتقدّم الأشخاص الأكبر سنّاً والأقل خبرة الآن".

وأضاف المصدر ذاته "يجب الآن التعامل مع زيلينسكي، وجعله يتراجع عن موقفه المتشدّد إلى حدّ ما. لا أحد يقول ذلك رسمياً، لكنني أعتقد أنّ هذا لا يزال جزءاً ممّا يتمّ إعداده".

في المقابل، حاول مصدر دبلوماسي فرنسي التخفيف من أهمية هذه التصريحات، مشيراً إلى أنّ أوكرانيا لديها حالياً "معدّل تعبئة منخفضاً للغاية" ولافتاً إلى أنّه على الجانب الروسي "تمّ التلاعب بالإحصائيات".

فضلاً عن ذلك، من المؤكّد أنّ معنويات الأوكرانيين تراجعت بعدما سئموا من هذه الحرب، رغم أنّ خطاب الجنود في الميدان لم يتغيّر.

من جهتها، اعتبرت تاتيانا كاستونيفا جان الخبيرة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أنّه على الرغم من أنّ الحرب مكلفة للغاية، إلّا أنّ "الأوروبيين لن يتركوا أوكرانيا تسقط أبداً.

وفي هذا السياق، أشار المصدر الدبلوماسي الفرنسي إلى أنّ كلّ الأسباب التي أدّت إلى دعم أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، لا تزال قائمة.

وقال هذا المصدر لعدد من الصحافيين إنّ "دعم أوكرانيا مسألة أمنية بالنسبة لأوروبا ولفرنسا"، مضيفاً أنّ من الضروري أيضاً "استبعاد فكرة أنّ هناك أزمة تلغي أخرى"، في إشارة إلى المخاوف الأوكرانية من أنّ الحرب بين إسرائيل وحماس ستصرف اهتمام الأوروبيين بالنزاع في أوكرانيا.

فترة خطر

وفقاً لهذا المصدر، من الطبيعي أن تكون هناك تساؤلات بعد نحو عامين على بدء هذه الحرب. وقال "يدرك الجميع أنّنا في فترة خطر لكنني لا أرى (مؤشرات إلى) انهزامية لدى بروكسل أو لدى حلف شمال الأطلسي".

مع ذلك، بالنسبة إلى تاتيانا كاستويفا جان، هناك حاجة ملحّة لأن يقوم الأوروبيون بإسكات الأصوات المتنافرة مثل تلك الصادرة عن المجر "في وقت تسير فيه الأمور باتجاه ترسيخ الوضع الراهن" على المستوى العسكري، وقد يستمر ذلك حتى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2024.

يأتي ذلك فيما بدأت تظهر مؤشرات على المستوى الداخلي في أوكرانيا، حيث "أُفيد عن خلافات داخل النخب"، وفقاً لكاستويفا جان، التي تشير خصوصاً إلى تدهور العلاقات بين زيلينسكي والقائد الأعلى للقوات المسلّحة فاليري زالوجني.

وتساءلت: "هل هذه نهاية الاتحاد المقدّس وراء زيلينسكي أم أنها مجرّد مرحلة مرتبطة بالتحدّي القائم على الجبهة؟".

وفي هذا السياق، يسعى الدبلوماسيون الفرنسيون إلى إقناع شركائهم الأوروبيين والحلف الأطلسي بأنّه من الضروري أيضاً مواصلة الدعم لأوكرانيا من أجل إرسال إشارة إلى روسيا بـ"عدم الاعتماد على استنفاد دعم" كييف.

ولكن للقيام بذلك، يتعيّن على الأوروبيين أيضاً تسريع وتيرة زيادة معدّلات صناعاتهم الدفاعية وقابلية التشغيل البيني للمعدّات.