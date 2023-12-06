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واشنطن تراجع تقريراً يفيد بمقتل مدنيين في غزة بذخائر أمريكية

12/6/2023 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم، أن الولايات المتحدة تراجع تقريراً صادراً عن منظمة العفو الدولية، أفاد بأن ذخائر أمريكية تسببت في مقتل مدنيين خلال غارات جوية في غزة.

وذكر تقرير المنظمة الصادر، أمس، أن شظايا من ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع عُثر عليها في أنقاض منازل مدمرة في وسط غزة، وأدى إلى مقتل 43 مدنياً من بينهم 19 طفلاً.

كان الأمين العام للأمم المتحدة قد حذّر، اليوم، من انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.

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