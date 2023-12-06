بوليتيكو: مسؤولون بإدارة بايدن يرون ضرب الحوثيين الآن خطوة خاطئة

بوليتيكو: مسؤولون بإدارة بايدن يرون ضرب الحوثيين الآن خطوة خاطئة
التاريخ
12/6/2023 3:00:13 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين ان مسؤولين كبار بإدارة جو بايدن يتفقون على أن ضرب الحوثيين خطوة خاطئة في الوقت الحالي.
وأضافت الصحيفة ان ضباطا عسكريين أمريكيين اقترحوا ردا أقوى إزاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
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