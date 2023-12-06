ستاربكس تدفع ثمن جرائم نتنياهو ب 11 مليار دولار

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعاني أسهم شركة ستاربكس من سلسلة قياسية من الخسائر في ظل المخاوف المتزايدة من تراجع اتجاهات المبيعات لدى الشركة العملاقة للقهوة. وتراجعت قيمة السهم بنسبة 1.6 في المئة يوم الاثنين، مما يمثل الجلسة الحادية عشرة على التوالي من الانخفاض، وهو أطول فترة تراجع تشهدها الشركة منذ عام 1992، في المجمل، انخفضت قيمة سوق ستاربكس بنسبة 9.4 في المئة، أي ما يقرب من 12 مليار دولار من رأس المال السوقي، وفقًا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

وتشير بيانات المبيعات إلى "تباطؤ مادي" في أداء ستاربكس خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن حققت الشركة نموًا قويًا بنسبة 8 في المئة في المبيعات خلال الربع الرابع من العام، وهو ما أشار إليه محللون في JPMorgan Chase & Co.

بشكل عام، شهدت أسهم ستاربكس انخفاضًا بنسبة 1.9 في المئة هذا العام، وهو أداء دون التوقعات مقارنة بارتفاع مؤشر S&P 1500 بنسبة 11 في المئة.

ويمثل استمرار التأثير السلبي لحملة المقاطعة تحديًا كبيرًا للشركة، مما يستلزم تكييف استراتيجياتها في سوق تنافسية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفعت ستاربكس دعوى قضائية ضد نقابة عمالها، اتحاد عمال ستاربكس، بسبب استخدامهم غير السليم لعلامتها التجارية، بعد نشر النقابة منشورًا داعمًا لفلسطين.

وتظهر المخاوف من تأثير المقاطعة على الشركة، مما يجعلها تواجه حاجة ملحة إلى إجراء تغييرات في استراتيجيتها.

من جهة أخرى، أعربت الشركة عن رفضها للمنشور الداعم لفلسطين، الذي نشرته نقابتها، معتبرة أنه أدى إلى ربط اسم الشركة بآراء النقابة. وأعلنت الشركة تضامنها مع تل أبيب، معبرة عن قلقها إزاء انتشار المعلومات المضللة والعناوين غير الدقيقة في وسائل التواصل الاجتماعي.

عاشت شركة ستاربكس في الأسابيع الأخيرة فترة من الاضطرابات، حيث تجمعت عدة عوامل مثل حملات المقاطعة وإضرابات الموظفين وترويج ضعيف لموسم العطلات، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية بمقدار 10.98 مليار دولار.

في حين أن محنة هذه السلسلة الشهيرة للقهوة متعددة الجوانب، بما في ذلك تقليل فرحة "يوم الكوب الأحمر" وتأثير التوترات السياسية العالمية على مقاهيها، يُظهر تيار عدم الرضا إشارات تحدٍ صعبة لمستقبل الشركة، وفقًا لتحليل صناعي.

شهدت سوق الأسهم ضغوطًا كبيرة على ستاربكس مع التصدي لقضايا اجتماعية معقدة، مما دفع المستثمرين إلى التراجع وجعل الأسهم تدخل في أطول فترة من التراجع منذ الطرح العام الأولي للشركة في عام 1992. خلال فترة 19 يومًا من التقويم، منذ ترويجها في يوم الكوب الأحمر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، هوت أسهم ستاربكس بنسبة 8.96 في المئة، ما يعادل خسارة تقدر بحوالي 11 مليار دولار، وسط تقارير المحللين عن تباطؤ في المبيعات واستجابة متزايدة لعروض موسم العطلات.

حملات المقاطعة في سلسلة ستاربكس في سياتل بولاية واشنطن، لها جذور عميقة، تلامس قضايا جيوسياسية حساسة بعد أن وجدت الشركة نفسها في مياه ساخنة عقب تغريدة من اتحاد عمال ستاربكس، النقابة التي تمثل العديد من الباريستا، تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين.

أثارت الاستجابة الفورية من الشركة سلسلة من حملات المقاطعة، مع دعوات للتحرك ترن عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. زادت الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة ضد النقابة من حدة النقاش، مما يترك ستاربكس في موقف يجب عليها فيه التنقل في عملياتها التجارية وسط التعبير السياسي.

الإضرابات التي قادها العمال المنظمين نقابياً أبرزت حاجة إلى تحسين العمالة، وجدولة العمل، والتفاوض فيما يتعلق بجلسات التفاوض على العقود. يطالب العمال بتحسين ظروف العمل، خاصة في الأيام ذات الزخم الكبير الذين يقولون إنه يختبر حدود قدرة وروح الفريق.

نفت الشركة أي أخطاء في هذه السيناريوهات ولكنها تواجه التحدي في الحفاظ على سمعتها التجارية وسط قضايا عالمية مثيرة للانقسام. في اتصال حديث مع المحللين، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس، لكسمان ناراسيمهان، إنه يظل متفائلاً بشأن قنوات الشركة المتنوعة وقدرتها على جذب العملاء على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبرى وتغيرات سلوك المستهلكين.