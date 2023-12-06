Thursday, 07 December 2023 12:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إحكام: 15 يومًا للرد على طلبات الإفادة - جريدة الوطن السعودية

12/6/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Al Watan) جددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، تأكيدها على المستفيدين بالرد على الإفادات المرسله لهم عبر منصتها الرقمية إحكام، بشأن استكمال معلومات وبعض النواقص والملاحظات المتعلقة بطلبات تملك العقارات المرفوعة بالمنصة.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي في منصة اكس أن المدة الزمنية المتاحة للرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة تكون خلال 15 و30 يومًا للإفادات الواردة من لجان النظر، ونوهت أنها تقوم بإشعار المستفيدين بوجود طلب إفادة من خلال إرسال رسالة نصية sms وبريد إلكتروني، على عناوين الاتصال للمستفيدين المسجلة في المنصة.
وأشارت إحكام إلى أن طريقة التأكد من وجود الإفادة تتم من خلال دخول المستفيد على حسابه في المنصة، ثم الدخول على ((طلباتي))، و((التحقق من حالة الطلب)).
وذكرت الأمانة أنها خصصت عددًا من قنوات التواصل لخدمة المستفيدين، ومنها هاتف مركز التواصل الموحد رقم 920035544، أو البريد الإلكتروني ، وحساب إحكام في موقع التواصل الإجتماعي إكس @ehkaam_sa، للرد على استفساراتهم ورفع الوعي بقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

MENAFN06122023000089011017ID1107548585

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث