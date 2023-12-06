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السعودية: إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 - جريدة الوطن السعودية

12/6/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:
1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000 ) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000 ) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000 ) تسعة وسبعين مليار ريـال.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

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