البنية التحتية الحيوية ما زالت معرضة لمخاطر عالية: تسلط أبحاث Forescout الضوء على 21 ثغرة جديدة

(BUSINESS WIRE )-- أصدرت اليوم شركة Forescout الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني تحليلاً بعنوان "SIERRA:21 – الحياة في مواجهة المخاطر " يفيد بوجود 21 ثغرة تم اكتشافها حديثًا في أجهزة التوجيه OT/IoT ومكونات البرامج المفتوحة المصدر. ويؤكد التقرير، الصادر عن الفريق البحثي Vedere Labs في شركة Forescout، وهو فريق رائد عالميًا متخصص في الكشف عن الثغرات في البنية التحتية الحيوية، على استمرار المخاطر التي تتعرض لها البنية التحتية الحيوية ويلقي الضوء على وسائل التخفيف المحتملة.

يتضمن تحليل "SIERRA:21 – الحياة في مواجهة المخاطر" بحثًا يتناول أجهزة التوجيه الخلوية Sierra Wireless AirLink وبعض المكونات المفتوحة المصدر، مثل TinyXML وOpenNDS، لما تحظى به من شعبية كبيرة، إذ تظهر قاعدة بيانات مفتوحة لشبكات الإنترنت اللاسلكي أن 245000 شبكة على مستوى العالم تستخدمها في مجموعة متنوعة من التطبيقات. على سبيل المثال، تُستخدم أجهزة التوجيه هذه في مركبات الشرطة لربطها بنظام إدارة الشبكة المركزي أو لبث فيديو مراقبة وفي المصانع لمراقبة الأصول الصناعية وفي منشآت الرعاية الصحية لتوفير اتصال مؤقت ولإدارة محطات شحن المركبات الكهربائية. هذا، ويمكن للثغرات الجديدة البالغ عددها 21 إعاقة الاتصالات الحيوية التي من شأنها التأثير على مجريات الحياة اليومية.

اقرأ المدونة: فريق Forescout Vedere Labs يكشف عن 21 ثغرة جديدة تؤثر على أجهزة توجيه OT/IoT

توصلت أبحاث Forescout كذلك إلى الآتي:



إمكانية تنفيذ الهجوم كبيرة للغاية في ظل وجود 86000 جهاز توجيه يعاني ثغرات على الإنترنت. فأقل من 10% من أجهزة التوجيه هذه تم تأكيد تصحيحها وإزالة الثغرات السابقة المعروفة منها منذ عام 2019. تتضمن المناطق التي بها أكبر عدد من الأجهزة المعرضة للخطر:

o68605 أجهزة في الولايات المتحدة الأمريكية

o5580 جهازًا في كندا

o3853 جهازًا في أستراليا

o2329 جهازًا في فرنسا

o1001 جهاز في تايلاند



من بين 21 ثغرة، ثمة ثغرة تشكل خطورة جسيمة (درجة CVSS ‏ 9,6) وتسعة ثغرات ذات خطورة كبيرة و11 منها متوسطة الخطورة. تتيح هذه الثغرات للمهاجمين سرقة بيانات الاعتماد والسيطرة على جهاز التوجيه عن طريق حقن تعليمات برمجية ضارة مستمرة الفعالية واستخدامها كنقطة وصول أولية في الشبكات الحيوية.

برامج التصحيح لا تصلح كل شيء، إذ وصلت 90 في المائة من الأجهزة التي تعرض واجهة إدارة معينة إلى نهاية عمرها الافتراضي، وهذا يعني أن تصحيحها لم يعد ثمة طائل منه. تأمين مكونات سلسلة التوريد مهمة شاقة، إذ لا تمر عناصر البرمجيات المفتوحة المصدر بعملية تحقق، وهذا يزيد إمكانية الهجوم على الأجهزة الحيوية، مما يؤدي إلى ظهور ثغرات قد يصعب على المؤسسات تتبعها والتخفيف منها.

تنصح Elisa Constante، نائب رئيس قسم الأبحاث في الجناح البحثي Vedere Labs في Forescout، قائلة: "إننا ندق ناقوس الخطر اليوم لأن آلافًا من أجهزة OT/IoT ما زالت تزيد إمكانية الهجوم، وهذه مشكلة تتطلب الاهتمام". "إن الثغرات التي تؤثر على البنية التحتية الحيوية هي نافذة مفتوحة للجهات الفاعلة المسيئة في كل مجتمع. ولهذا، تعمل الجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة على تطوير برامج ضارة مخصصة بهدف استخدام أجهزة التوجيه لأغراض التهديد المستمر والتجسس. إضافةً إلى ذلك، فإن مجرمي الإنترنت يستفيدون أيضًا من أجهزة التوجيه والبنية التحتية ذات الصلة لاستغلال الخوادم الوكيلة السكنية وتفعيلها في شبكة البوتات. وتؤكد اكتشافاتنا الحاجة إلى زيادة الوعي المتعلق بأجهزة OT/IoT التي غالبًا ما يجري إهمالها."

أصدرت Sierra Wireless وOpenDNS برامج تصحيح للثغرات المكتشفة. ويعد TinyXML برنامجًا مفتوح المصدر مهجورًا، لذا لن يتم تصحيح ثغرات المنبع ويجب تصحيحها في المصب.

لمزيد من المعلومات، تفضل بتنزيل التقرير الكامل، "SIERRA:21 – الحياة في مواجهة المخاطر" المتوفر الآن على .

موارد إضافية:



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نبذة عن Forescout

ينصب تركيز شركة Forescout Technologies, Inc.‎ العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني على تحديد وحماية وضمان امتثال كل الأصول السيبرانية المتصلة المدارة وغير المدارة، ومن بينها IT وIoT وIoMT وOT. وعلى مدار أكثر من 20 عامًا، وثقت المؤسسات والهيئات الحكومية المدرجة ضمن قائمة Fortune 100 بالشركة لتوفير خدمات الأمن السيبراني الآلي المستقل عن الموردين على نطاق واسع. علاوةً على ذلك، توفر Forescout® Platform إمكانات شاملة تخدم أمن الشبكات وإدارة المخاطر والكشف والاستجابة الموسعين، وعن طريق المشاركة السلسة للسياق وتنسيق مهام سير العمل عبر شركاء النظام البيئي، فإنها تمكّن العملاء من إدارة المخاطر السيبرانية وتخفيف حدة التهديدات بفعالية.

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