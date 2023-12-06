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1200 طن إسفلت للطريق الدولي بالشقيق

12/6/2023 2:23:01 PM

(MENAFN- Al Watan) بدأت بلدية مركز الشقيق شمال جازان أعمال سفلتة الأجزاء المتهالكة بالطريق الدولي الشارع العام، من الإشارة وإلى دوار التحلية، بمساحة أكثر من 10.000م، وبكمية 1200 طن من الأسفلت.
وأوضحت البلدية لـ((الوطن)) أنه تتم حاليًا صيانة الأجزاء المتهالكة بالطريق الدولي من الإشارة إلى دوار التحلية بمساحة أكثر من 10.000م وبكمية 1200 طن من الأسفلت.
وقدر عدد من الأهالي الجهود التي تقوم بها البلدية، مؤكدين العمل على أعمال وتحسينات بدأت تظهر على أرض الواقع وشملت صيانة الملاعب وأعمال السفلتة، وطالبوا بألا يقتصر التركيز على الشارع العام فقط، وأن يمتد إلى الشوارع الجانبية المتهالكة داخل أحياء مدينة الشقيق التي تنتشر فيها الحفر وحفريات الشركات، وأشاروا إلى ضرورة التوجه إلى سفلتة شوارع الأحياء والقرى التي تنتظر الصيانة والسفلتة منذ زمن طويل.

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