1200 طن إسفلت للطريق الدولي بالشقيق

(MENAFN
- Al Watan) بدأت بلدية مركز الشقيق شمال جازان أعمال سفلتة الأجزاء المتهالكة بالطريق الدولي الشارع العام، من الإشارة وإلى دوار التحلية، بمساحة أكثر من 10.000م، وبكمية 1200 طن من الأسفلت.
وأوضحت البلدية لـ((الوطن)) أنه تتم حاليًا صيانة الأجزاء المتهالكة بالطريق الدولي من الإشارة إلى دوار التحلية بمساحة أكثر من 10.000م وبكمية 1200 طن من الأسفلت.
وقدر عدد من الأهالي الجهود التي تقوم بها البلدية، مؤكدين العمل على أعمال وتحسينات بدأت تظهر على أرض الواقع وشملت صيانة الملاعب وأعمال السفلتة، وطالبوا بألا يقتصر التركيز على الشارع العام فقط، وأن يمتد إلى الشوارع الجانبية المتهالكة داخل أحياء مدينة الشقيق التي تنتشر فيها الحفر وحفريات الشركات، وأشاروا إلى ضرورة التوجه إلى سفلتة شوارع الأحياء والقرى التي تنتظر الصيانة والسفلتة منذ زمن طويل.
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