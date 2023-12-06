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أحكام قانون الشركات الجديدة تحفيز الابتكار وتعزيز الثقة بين المستثمرين

12/6/2023 2:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر قانون الشركات الجديد في 1/12/1443، الذي يعمل على استبدال نظام الشركات السابق الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم ((م/3)) في 28/1/1437، وكذلك نظام الشركات المهنية بالمرسوم الملكي رقم ((م/17)) في 26/1/1441. نعم، وهو يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المساهمين والشركات.
ما يميز قانون الشركات الجديد عن سالفه الذي ألغي، خصوصا في أحكام شركات التضامن، توسيع نطاق شركة التضامن، لتشمل تفاصيل أكثر دقة فيما يتعلق بمسؤولية أعضائها، إذ يسمح القانون الجديد بتحديد المسؤولية بشكل أكبر لكل عضو وفقا لحصته في رأس المال.
وفي مقدمة الفصل الأول يوجد تعريف شركة التضامن بأنها الشركة التى يؤسسها شخص طبيعي أو معنوي، شخصين فأكثر، يكتسب فيها الشريك صفة التاجر، ويكون الشركاء مسؤولين بأموالهم عن ديون الشركة، وبالتضامن فيما بينهم.
وفي الفصل الثاني أحكام تأسيس الشركة التي تنص على البيانات الضرورية اللازم توافرها لتأسيس الشركة، وضرورة أن يحوي عقد تأسيس شركة التضامن العديد من البيانات الضرورية مثل: أسماء وعناوين الشركاء، واسم الشركة ومقرها، والغرض من تأسيس الشركة، ورأس المال وتوزيعه، ومدة الشركة، وإدارتها، وقرارات الشركاء وشروط صدورها، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر، وتواريخ السنوات المالية، وشروط انقضاء الشركة.
أما الفصل الثالث فهو معنى بإدارة شركة التضامن، ويحوي ستة عناصر مهمة وضرورية.
كما ورد في المادة الأربعين حكم منافسة الشركة، التي نصت على أنه لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء ممارسة نشاط من نوع نشاط الشركة، ولا يكون شريكا أو مديرا أو يمتلك حصصا في شركة منافسة، وإذا حدثت أضرار للشركة فيمكن الرجوع عليه بالتعويض.
وتناول المشرع في الفصل الرابع أحكام الحصص والشركاء في شركة التضامن.
وأخيرا، أورد المشرع في الفصل الخامس من القانون انقضاء شركة التضامن، وأورد حالات الانقضاء، وسطر أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء ولا الحجر عليه ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التصفية تجاهه ولا انسحابه ولا التنازل عن نصيبه ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
كما يجوز الاتفاق في عقد التأسيس على أنه في حالة وفاة الشريك تستمر الشركة مع من يرغب من الورثة الدخول فيها، وكل منهم على قدر نصيبه من الميراث تكون حصته، ويجب خلال سنة تحويل شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة، يكون فيها القاصر شريكا موصيا فيها وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام من تاريخ انتهاء مدة العام ما لم يبلغ القاصر سن الرشد أو ينته سبب عدم ممارسته التجارة، ويرغب في أن يكون شريكا متضامنا.
وإذا أسفرت الشركة في النهاية على شريك واحد فيجب عليه خلال تسعين يوما تغيير وضع الشركة: إما بتحويلها أو إدخال شركاء جدد فيها، وإلا انقضت بقوة النظام بعد انتهاء المدة المذكورة سالفا.
ختاما، فإن شركات التضامن تلعب دورا كبيرا في السوق السعودية. كما أنها تمثل خيارا مهما للمستثمرين ورجال الأعمال بسبب مزاياها، والحماية التي توفرها لهم، حيث تعتبر شركات التضامن محركا أساسيا لتعزيز الاقتصاد والاستثمار في المملكة العربية السعودية. وتعد هذه الشركات نموذجًا فعّالًا للتعاون والشراكة بين الأفراد والشركات، ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وبالاعتماد على الأحكام الجديدة في قانون الشركات السعودي، يمكن أن تلعب شركات التضامن دورا حيويًا في تحفيز الابتكار وتعزيز الثقة بين المستثمرين والأعمال في المملكة، ما يسهم في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة لهم، وهذا ما حرص عليه المشرع في قانون الشركات السعودي الجديد.

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