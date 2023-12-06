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هلال الأفعال يتغلب على نصر الأقوال

12/6/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) هناك أندية تعمل بصمت، وتجعل أفعالها تتحدث عنها، وهناك أندية ينطبق عليها المثل الشهير ((نسمع جعجعة ولا نرى طحنا)).
فللأسف الشديد أن الإعلام النصراوي يصور ناديه بأنه نادٍ عالمي، وأنه الفارس الذي لا يقهر، ولا يمكن أن يهزم إلا نتيجة سوء التحكيم، أو مؤامرة تحاك ضده، هذا الفكر النصراوي ذكرت مرارا وتكرارا في عدة مقالات سابقة أنه من أهم أسباب إخفاقاته المتوالية، فغياب النقد البناء ومحاربة من يتبناه من أبنائه المخلصين، جعله يعيش في أوهامه وأحلامه السعيدة وينخدع بتفوقه على أندية الوسط والمؤخرة، مما جعله لا يفيق إلا على هذه الصدمة الموجعة من المنافس والغريم التقليدي، التي كشفت مواطن الخلل لديه، والتي لم يكن متنبها لها في مقابلاته مع الفرق الأقل مستوى منه، والأغرب من ذلك أن الإعلام النصراوي ما زال مستمرا كالعادة في مكابرته: بأن هذه الهزيمة القاسية بسبب التحكيم، وأن دفاعه المهلهل بريء من تلك الهزيمة الموجعة، ولم يعترف بالسبب الحقيقي بأن الفريق المنافس متفوق عليه نقطيا وهجوميا ودفاعيا، ولولا حسن حظ الهلال بسوء الطالع الذي لازم مهاجميه لوقع في عيب التشوه البصري!.
سؤالي لإعلامي النصر ومسيريه: فلنفترض جدلا أن جميع هزائمكم من الهلال بسبب التحكيم، الهلال ركن ثابت في المنافسات الآسيوية، وقد حصل على البطولة ووصل إلى النهائي مرات عديدة، وأنتم شاركتم في البطولة عدة مرات وفي الغالب لم تتجاوزوا دور المجموعات، وأيضا صفا لكم الجو بعد إجبار الهلال على الانسحاب وأنتم في أفضل حالاتكم، فلماذا لم تصلوا للمباراة النهائية وتحققوها!. هل هذا يعني أن جميع حكام العالم ضد ناديكم. وهل تعتقدون أن عدم الاعتراف بقوة المنافسين بتبرير جميع هزائمكم بسبب التحكيم، وتجاهل مكامن الخلل الموجودة في ناديكم يصب في المصلحة العامة للنادي (أترك الجواب للجماهير الواعية).
من حق أي إعلام أن يطلق على ناديه من الألقاب ما يشاء، ولكن إذا كانت هذه الألقاب غير مترجمة بالأفعال، فهي مجرد أقوال لا قيمة لها، والدليل كثرة تكرارها عند كل إخفاق. بينما نادي الهلال حصل على كأس المؤسس، الذي لا يتكرر إلا كل 100 سنة، ونادرا ما أسمعهم يتحدثون عنها، لأنهم يفعلون والتاريخ يحفظ، ولا يحتاجون تكرارها لتكريس إثباتها.
ما أريد الوصول إليه من خلال ما تقدم أن العمل بصمت واحترام المنافسين هو من يجلب البطولات التي هي المطلب الأكبر للجماهير، أما الضجيج والإسهاب في المناكفات، والتقليل من شأن المنافسين: بأن نادينا هو النادي الوحيد الذي لا يقهر، ولا يمكن أن يهزم إلا عن طريق التحكيم، فهو عامل سلبي جدا، لما يسببه من ضغط على اللاعبين من ناحية الانشغال بالحكم، وعدم تقدير قوة المنافسين، ولقد رأينا أثره على لاعبي النصر في المباراة الأخيرة، فأغلب لاعبيه كانوا بعيدين كل البعد عن مستوياتهم المعروفة، على النقيض من لاعبي الهلال، فرغم الإرهاق الذي تعرضوا له، كانوا هم الأكثر نشاطا وتركيزا. لذا أنا أحمل الإعلام النصراوي العبء الأكبر في هذه الهزيمة الموجعة لرونالدو ورفاقه، وأتوقع أن تستمر آثارها في المباريات القادمة، وخاصة بعد تزايد الفارق النقطي بينه وبين المتصدر.

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