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رؤية زميل العمل يعطس يحفز جسمك على المرض

12/6/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تخيل أنك ترى شخصًا يعطس أو يبدو مريضًا ثم تشعر بأن جسدك يبدأ في التفاعل كما لو كنت مريضًا أيضًا.
وهذا لا يدور في رأسك فحسب، بل إنه استجابة بيولوجية حقيقية، كما أظهر بحث حديث أجرته، الدكتورة باتريشيا لوبيز، أستاذة علم الأحياء في جامعة تشابمان.
عادة، عندما نفكر في المرض، فإننا نركز على الشخص المريض، لكن دراسة الدكتور لوبيز، التي نشرت في مجلة علم البيئة الوظيفية، وتمت مناقشتها بشكل أكبر في اتجاهات البيئة والتطور، تكشف أن العدوى تؤثر على أكثر من مجرد الشخص المريض، يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في أجسام وسلوكيات الآخرين من حولهم، حتى لو لم يكونوا مرضى بالفعل.
استجابة أجسامنا للعدوى
عندما يصاب شخص ما بالعدوى، فإن جهاز المناعة لديه يعمل بأقصى سرعة، إنه مثل جيش جاهز لمحاربة الغزاة، هذه الاستجابة المناعية يمكن أن تسبب تغييرات ليس فقط في موقع العدوى، ولكن في جميع أنحاء الجسم بأكمله، وهذه التغيرات لا تؤثر فقط على الشخص المريض؛ يمكنهم التأثير على الآخرين أيضًا.
إحدى النتائج الأكثر إثارة للدهشة في هذا البحث تتعلق بالحيوانات الحامل، وكيف يمكن أن تؤثر استجابتها المناعية للمرض على أطفالها، على سبيل المثال، إذا مرضت الأم أثناء الحمل، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير الجهاز المناعي للطفل وحتى سلوكه. وينطبق هذا أيضًا على الحيوانات التي تضع البيض، حيث يمكن للأم نقل الدفاعات إلى بيضها.
تعد أجسامنا موطنًا للعديد من الكائنات الحية الصغيرة، مثل البكتيريا، والتي تشكل مجتمعات تعرف باسم الميكروبيوم، عندما يصاب شخص ما، خاصة بأمراض خطيرة مثل فيروس نقص المناعة البشرية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل هذه المجتمعات، هذا التغيير يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الأخرى، بل ويؤثر على صحته العامة.
وضع الحماية
تُظهر دراسة الدكتورة لوبيز شيئًا أكثر إثارة للاهتمام، فمجرد رؤية شخص مريض يمكن أن يؤدي إلى استجابة وقائية في أجسامنا، هذه الاستجابة هي طريقة أجسامنا للاستعداد لمحاربة التهديدات المحتملة، الحيوانات التي تفاعلت مع الأفراد المرضى قامت بتنشيط أجهزتها المناعية، وحتى إنها غيرت طريقة إنتاج البيض، يبدو الأمر كما لو أن أجسادنا تحاول حمايتنا قبل أن نمرض.
إن فهم ردود الفعل هذه مهم للجميع، وليس للعلماء فقط، إنه يوضح مدى ترابطنا، وكيف يمكن أن تتأثر صحتنا بمن حولنا، يسلط عمل الدكتورة لوبيز الضوء على هذا التفاعل المعقد، ويساعدنا على فهم أن الصحة ليست مجرد مسألة فردية، بل هي مسألة مجتمعية.
تقول لوبيز في مقال: ((لقد ساعد هذا البحث في الكشف عن مستوى آخر من التأثيرات الخفية للعدوى، حيث أظهر أنه عندما يصاب شخص ما بالمرض، فإن هذه ليست مشكلته فقط، إنها قصة معقدة يمكن أن تؤثر على صحة وسلوك العديد من الآخرين)).
ويهدف بحثها المستمر، المدعوم بمنحة من مؤسسة العلوم الوطنية إلى استكشاف مدة استمرار هذه الاستجابات الوقائية، وما إذا كانت تساعد حقًا في حمايتنا من العدوى.

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