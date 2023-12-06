عودة 3 عروض لشتاء طنطورة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت لحظات العُلا عن عودة ثلاثةٍ من العروض المتميزة ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة 2023، وهي: احتفال طنطورة المميز وعروض شُرفات الجديدة إلى جانب العرض الموسيقي المسرحي ((جميل وبثينة)).
ويروي احتفال طنطورة قصص التراث الغني للعُلا، حيث يمثل تقليدًا شعبيًا يُعلن عن بداية موسم الزراعة الشتوية في المنطقة. وتتحول بلدة العلا القديمة خلال الاحتفال إلى مساحةٍ نابضة بالحياة مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية الاستثنائية، وذلك من 22 حتى 31 ديسمبر.
وتعود عروض شرفات الجديدة مرةً أخرى ضمن برنامج فعاليات المهرجان خلال أيام 21 و22 وأيضًا 27 و28 ديسمبر، حيث تتحول شرفات المباني التاريخية إلى مساحاتٍ إبداعية تُقدم من خلالها الفرق الموهوبة أروع الأغنيات التي تأسر الحواس.
كما يتضمن برنامج فعاليات المهرجان مسرحية جميل وبثينة الموسيقية التي تروي حكاية الشاعر جميل بن معمر وحبه الكبير لبثينة بنت حيان، الفتاة الجميلة من القبائل المتواجدة بالقرب من بني عذرة في وادي القرى بالعُلا. تناقلت الأجيال هذه القصة الملحمية منذ القرن السابع الميلادي حتى يومنا هذا، إذ تعتبر جزءًا لا يتجزأ من التراث والفولكلور المحلي.
ويحمل مهرجان شتاء طنطورة في جعبته مجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب التي تركز بشكل رئيسي على الجانب الثقافي. سيعود المهرجان من 21 ديسمبر حتى 27 يناير 2024، حيث يتضمن باقة من العروض الموسيقية والفنية، إلى جانب تجارب الطهي وعروض الأزياء، إضافة إلى مهرجان العلا للحمضيات، لتسليط الضوء على جمال العُلا وأجوائها النابضة بالحياة في فصل الشتاء.
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