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عودة 3 عروض لشتاء طنطورة

12/6/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت لحظات العُلا عن عودة ثلاثةٍ من العروض المتميزة ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة 2023، وهي: احتفال طنطورة المميز وعروض شُرفات الجديدة إلى جانب العرض الموسيقي المسرحي ((جميل وبثينة)).
ويروي احتفال طنطورة قصص التراث الغني للعُلا، حيث يمثل تقليدًا شعبيًا يُعلن عن بداية موسم الزراعة الشتوية في المنطقة. وتتحول بلدة العلا القديمة خلال الاحتفال إلى مساحةٍ نابضة بالحياة مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية الاستثنائية، وذلك من 22 حتى 31 ديسمبر.
وتعود عروض شرفات الجديدة مرةً أخرى ضمن برنامج فعاليات المهرجان خلال أيام 21 و22 وأيضًا 27 و28 ديسمبر، حيث تتحول شرفات المباني التاريخية إلى مساحاتٍ إبداعية تُقدم من خلالها الفرق الموهوبة أروع الأغنيات التي تأسر الحواس.
كما يتضمن برنامج فعاليات المهرجان مسرحية جميل وبثينة الموسيقية التي تروي حكاية الشاعر جميل بن معمر وحبه الكبير لبثينة بنت حيان، الفتاة الجميلة من القبائل المتواجدة بالقرب من بني عذرة في وادي القرى بالعُلا. تناقلت الأجيال هذه القصة الملحمية منذ القرن السابع الميلادي حتى يومنا هذا، إذ تعتبر جزءًا لا يتجزأ من التراث والفولكلور المحلي.
ويحمل مهرجان شتاء طنطورة في جعبته مجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب التي تركز بشكل رئيسي على الجانب الثقافي. سيعود المهرجان من 21 ديسمبر حتى 27 يناير 2024، حيث يتضمن باقة من العروض الموسيقية والفنية، إلى جانب تجارب الطهي وعروض الأزياء، إضافة إلى مهرجان العلا للحمضيات، لتسليط الضوء على جمال العُلا وأجوائها النابضة بالحياة في فصل الشتاء.

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