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تأسيس فرق تطوعية متخصصة

12/6/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أكد باحث سعودي، متخصص في البرامج والمبادرات التطوعية، أن إجمالي عدد الفرق التطوعية في الأحساء نحو 80 فريقًا تطوعيًا، أغلبها يهتم بتنظيم الفعاليات، دعا إلى توجيه هذه الفرق لتتبنى سد احتياج فجوة من الفجوات التنموية التي تحتاجها المحافظة، موضحًا أنه في ظل رؤية المملكة 2030، واعتبار التطوع المستدام أحد مستهدفاتها، تزخر مدن وبلدات الأحساء، بنمو متزايد في عدد الفرق التطوعية، إلا إننا بحاجة إلى توجيه لهذه الطاقات التطوعية نحو المساهمة في معالجة احتياجات مجتمعية فعلية وفق دراسة متخصصة، وهذا التوجيه سيسهم في الوصول لفرق تطوعية متخصصة، تجود العمل التطوعي وتعظم أثره.
وأبان الباحث عبدالله السلطان، أن التخطيط الجيد أساس لنجاح المبادرة في تحقيق أهدافها، وتمثلت تلك المبادرات في: أعمال تستهدف التطوير والإصلاح، ومشروعات ووسائل يتم إنجاز الخطط من خلالها، وخطة أو إجراء جديد لتحسين وضع قائم أو لحل مشكلة ما.
وأضاف: ((ومن عوامل فشل المبادرات: ضعف التخطيط، وفقدان السيطرة، وضعف التواصل بين فرق العمل)).
فيما تعد عوامل نجاح المبادرات: مبادرة انبثقت من احتياج مجتمعي واضح ومحدد، والاهتمام بالاستدامة، والتناغم بين أعضاء الفريق، والهيكل التنظيمي الواضح للفريق.

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