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موسم الدرعية بشعار أرض ترويك

12/6/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن عن موعد انطلاق موسم الدرعية 12 ديسمبر الجاري، للاحتفاء بتاريخ وتراث المملكة، من خلال سلسلة من الفعاليات، ويستمر الموسم لمدة ثلاثة أشهر تربط فيها الحاضر بالماضي، وتبرز عراقة الثقافة والتقاليد السعودية بطريقة حديثة ومُبتكرة.
تتميز هوية موسم الدرعية لهذا العام بروزنامة ثقافية سعودية، تحتفي بالمملكة وتراثها العريق وثقافتها الثرية، من خلال تسليط الضوء على قصة الدرعية، حيث يعود الموسم بنسخته الثالثة تحت شعار ((أرض ترويك)).
وستنطلق فعاليات الموسم مع سلسلة متميزة من الحفلات الثقافية الواعدة بإبهار عشاق الموسيقى بالأداء الحي.
كما سيتضمن الموسم تجربة إسكيب روم، التجربة الترفيهية الثقافية، والتي تعد واحدة من الأنشطة التشاركية مع الأصدقاء والعائلة، وتجربة حظوظ المشاركين بمحاولة تتبع خطى الملوك والأبطال، إضافة إلى تجارب الطهي التي تحتفي بالمأكولات التقليدية والمعاصرة بشكل مبتكر، ومجموعة واسعة من التجارب والمعارض والفعاليات الجذابة التي ستستمر من شهر ديسمبر إلى مارس 2024.
كما سيقدم معرض أبواب الدرعية الدعوة للزوار للتأمل في أفكار ومعنى وتراث الدرعية وأبواب منطقة نجد ذات الألوان الزاهية والمنقوشة والمحفورة؛ والنوافذ الشعرية اليومية.
كما ستشهد فعاليات موسم الدرعية هذا العام إقامة بطولة سباق الدرعية فورمولا إي (E-prix) المرتقبة، والتي تنظمها وزارة الرياضة.

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