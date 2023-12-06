موسم الدرعية بشعار أرض ترويك

(MENAFN
- Al Watan) أعلن عن موعد انطلاق موسم الدرعية 12 ديسمبر الجاري، للاحتفاء بتاريخ وتراث المملكة، من خلال سلسلة من الفعاليات، ويستمر الموسم لمدة ثلاثة أشهر تربط فيها الحاضر بالماضي، وتبرز عراقة الثقافة والتقاليد السعودية بطريقة حديثة ومُبتكرة.
تتميز هوية موسم الدرعية لهذا العام بروزنامة ثقافية سعودية، تحتفي بالمملكة وتراثها العريق وثقافتها الثرية، من خلال تسليط الضوء على قصة الدرعية، حيث يعود الموسم بنسخته الثالثة تحت شعار ((أرض ترويك)).
وستنطلق فعاليات الموسم مع سلسلة متميزة من الحفلات الثقافية الواعدة بإبهار عشاق الموسيقى بالأداء الحي.
كما سيتضمن الموسم تجربة إسكيب روم، التجربة الترفيهية الثقافية، والتي تعد واحدة من الأنشطة التشاركية مع الأصدقاء والعائلة، وتجربة حظوظ المشاركين بمحاولة تتبع خطى الملوك والأبطال، إضافة إلى تجارب الطهي التي تحتفي بالمأكولات التقليدية والمعاصرة بشكل مبتكر، ومجموعة واسعة من التجارب والمعارض والفعاليات الجذابة التي ستستمر من شهر ديسمبر إلى مارس 2024.
كما سيقدم معرض أبواب الدرعية الدعوة للزوار للتأمل في أفكار ومعنى وتراث الدرعية وأبواب منطقة نجد ذات الألوان الزاهية والمنقوشة والمحفورة؛ والنوافذ الشعرية اليومية.
كما ستشهد فعاليات موسم الدرعية هذا العام إقامة بطولة سباق الدرعية فورمولا إي (E-prix) المرتقبة، والتي تنظمها وزارة الرياضة.
MENAFN06122023000089011017ID1107548518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.