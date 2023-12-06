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5 مسارات لإحياء جدة التاريخية

12/6/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت ((الوطن)) الأعمال التطويرية التي تقام في منطقة جدة التاريخية عبر برنامج جدة التاريخية الذي تأسس 2018 تحت مظلة وزارة الثقافة، لتحويل المنطقة إلى مركز حضاري وتاريخي متكامل، مع الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري لها وتعزيز النشاط المجتمعي والمجال المعيشي في منطقة البلد لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصدًا لرّواد الأعمال، والمبدعين، تحقيقًا للعديد من مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك خلال جولة ميدانية للتعرف على كيف سيكون شكل المنطقة.
يهدف البرنامج إلى إعادة إحياء منطقة جدة التاريخية بقيمتها الثقافية والتاريخية، بحيث تكون مثالًا للمدن القديمة، حيث سيتكون البرنامج من خمس مسارات رئيسة هي: ترميم المباني التاريخية، والبنية التحتية والخدمية، وتحسين جودة الحياة، وتطوير المجال الطبيعي والبيئي، وتعزيز الجوانب الحضرية.
يعمل برنامج جدة التاريخية على ترميم وإعادة تأهيل 5 أسواق تاريخية رئيسة، وأكثر من 600 مبنى تاريخي، وأعمال البنية التحتية، وإنشاء واجهات بحرية ومساحات خضراء وحدائق، إلى جانب الممرات والساحات في منطقة جدة التاريخية.
ترميم المباني
انتهى البرنامج من ترميم العديد من المباني التاريخية وأعاد تأهيل 3 مباني منها، سيتم استخدامها كنزل ضيافة، أما فيما يخص المطاعم التاريخية فقد تم ترميم واجهات بعضها وتأثيثها، ثم إعادة تأهيل عدد من المباني لاستخدامها كمكاتب لجهات متنوعة، فيما تم تخصيص أكثر من مبنى بعد إعادة تأهيلها ليتم استخدامها لأغراض ثقافية لعدد من الجهات، مثل: هيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء، والمعهد الملكي للفنون التقليدية.
ويتم ربط النسيج الحضري والعمراني للمنطقة - شارع الذهب حيث يسعى البرنامج إلى إعادة الاتصال بين الجانبين الشرقي والغربي لمنطقة البلد، كما كان عليه الحال سابقا قبل إنشاء شارع الذهب، وذلك لإعطاء الأولوية للمشاة، وهو ما سيحقق سهولة الحركة للسكان، مما سيعيد إلى المنطقة أحد خصائصها المهمة التي تتمثل في نسيج عمراني حيوي مترابط، عزز في الماضي من التكاتف والترابط الاجتماعي بين سكان المنطقة. ولتحقيق هذا الهدف، قام البرنامج بجعل حركة السير في الشارع باتجاه واحد، ووسع من مساحة الأرصفة المخصصة للمشاة في مقابل تقليص المساحة المخصصة لحركة السيارات، بغرض تخفيف حركة مرور السيارات، ولتمكين المشاة من التنقل بين جانبي الشارع بيسر وسهولة.
سيتم إعادة البحر إلى البلد وإنشاء حديقة واجهة بحرية نشطة بهدف إعادة إحياء جدة التاريخية وإعادة مياه البحر إلى ميناء البنط التاريخي، بوابة الحجاج إلى الحرمين، ليعود الميناء الاسلامي التاريخي إلى ما كان عليه في الماضي.

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