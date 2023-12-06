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3 تمارين سهلة في المكتب

12/6/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) التمرين 1: دفع الورك
- استلقي في وضعية الاستلقاء (الظهر للأسفل) على الأرض.
- اثني ركبتيك بحيث تكون قدماك مسطحتين على الأرض.
- إما أن تمد ذراعيك إلى الجانبين أو تضعهما على صدرك.
- قم بالقيادة عبر كعبيك، لرفع الوركين حتى يتم قفلهما.
- توقف بضع ثوان في الموضع العلوي، مع الضغط على عضلات المؤخرة.
- خفض الوركين ببطء إلى الأرض.
التمرين 2: الألواح الجانبية
- استلقي على جانبك على الأرض.
- أسند نفسك على مرفقك وساعدك مع ثني المرفق بمقدار 90 درجة.
- إما أن تقوم بترنح قدميك أو تكديسهما واحدة فوق الأخرى، وأرفع وركيك وأثبت.
- تخيل خطًا مستقيمًا من أعلى رأسك عبر الكتفين والوركين والركبتين والكاحلين.
- لا ينبغي أن يكون أي جزء خارج المحاذاة.
التمرين 3: الاندفاع العكسي
- تراجع للخلف بحيث تكون الركبة الخلفية تحت الوركين، ثم اخفض نفسك حتى يصبح فخذ الساق الأمامية موازيًا للأرض.
- ينبغي ثني الركبة الخلفية إلى نحو 90 درجة.
- باستخدام الساق الأمامية، ادفع للأمام حتى تجتمع ساقيك معًا مرة أخرى في وضع البداية.
- مثل الاندفاع الأمامي، تراجع إلى الخلف واخرج قليلاً إلى الجانب.
- سيؤدي ذلك إلى توسيع قاعدتك، ما يمنحك مزيدًا من الاستقرار.

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