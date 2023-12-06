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موانئ تضيف خدمة الشحن WIN لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي

12/6/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، إضافة "Ocean Network Express" (ONE) سادس أكبر ناقلة حاويات بالعالم، خدمة الشحن الملاحية الجديدة " WIN" إلى ميناء جدة الإسلامي، لربط المملكة بالساحل الغربي للهند، والساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وتعزز الخدمة الجديدة من المكانة المحورية لميناء جدة الإسلامي بموقعه الإستراتيجي، الذي يقع على خط الملاحة العالمية، ما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة ومسافَنة الحاويات والبضائع، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ 11 ميناءً إقليمياً وعالمياً تشمل: بن قاسم الباكستاني، وموندرا وهازيرا سورات ونهافا شيفا بالهند، والجزيرة الخضراء بإسبانيا، ونيويورك وسافانا و نورفولك و تشارلستون و جاكسونفيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ودمياط بمصر، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة، تنطلق في مايو 2024م وتضم عدد 9 سفن.
وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء جدة الإسلامي أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، إذ يمتلك بنية متطورة أهلته للفوز بجائزة "البنية التحتية المتقدمة، ضمن جوائز "قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023" بالإمارات، إضافة إلى إمكانيات وقدرات تشغيلية مميزة جعلت منه "ميناء العام" في سبتمبر 2023م، ضمن جوائز النقل واللوجستيات Logistics and Transport Awards بدولة الإمارات.
يُذكر أن خدمة الشحن الملاحية الجديدة "WIN" تُعد الخدمة رقم 26 في سلسلة خدمات الشحن الملاحية التي أضافتها "موانئ" منذ بداية العام الحالي 2023م، لتعزيز حركة التجارة والتصدير، ورفع فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، وتطوير مسارات الاتصال البحري، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض كلفة الشحن البحري من وإلى موانئ المملكة.

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