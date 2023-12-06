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تركي بن طلال يرعى حفل تراحم بعسير

12/6/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، الحفل السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة عسير ((تراحم))، وذلك في فندق قصر أبها. وشهد توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة مع فرع تراحم بعسير شملت:
- اتفاقية شراكة مع نادي ضمك الرياضي في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال دعم المسارات الثلاث لخدمة مستفيدي الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات ودعم المواهب الرياضية من أبناء المستفيدين ودعم تراحم عسير في رسالته للمجتمع إلى جانب إتاحة البنية التحتية الخاصة بالنادي في تراحم عسير لإقامة الفعاليات والمبادرات.
- اتفاقية شراكة مع كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا، بهدف تقديم المنح لأسر ومستفيدي تراحم عسير والخصومات على المقاعد الدراسية والتعاون في مجال البحوث والاستشارات ودعم الموهوبين.
- اتفاقية شراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة عسير، بهدف تسهيل المهمات والترتيب مع الجمعيات المختلفة بالمنطقة بما يسهل عمل لجنة تراحم عسير ويخدم مستفيديها.
تكريم
في ختام الحفل كرّم الأمير تركي بن طلال الجهات الداعمة لأعمال اللجنة وثلاثة من مستفيديها كان لهم عدد من المبادرات والإنجازات. ووجّه بطباعة كتاب ((بين حنايا الأمل)) لإحدى المستفيدات من خدمات اللجنة ونشره على مدارس المنطقة، للاستفادة مما أوردته من قصص وتجارب.

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