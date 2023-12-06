إطلاق التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 2023

إطلاق التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 2023
التاريخ
12/6/2023 2:22:59 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الرياضة إطلاق ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023.
في خطوة تهدف إلى: تسهيل إجراءات السفر إلى المملكة لعشاق كرة القدم لحضور مباريات كأس العالم للأندية 2023 ، بالإضافة لتوفير أفضل تجربة ممكنة للمشجعين لزيارة المملكة والمساندة أنديتهم خلال البطولة وسط اجواء حماسية .
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