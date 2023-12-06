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إطلاق التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 2023

12/6/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الرياضة إطلاق ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023.
في خطوة تهدف إلى: تسهيل إجراءات السفر إلى المملكة لعشاق كرة القدم لحضور مباريات كأس العالم للأندية 2023 ، بالإضافة لتوفير أفضل تجربة ممكنة للمشجعين لزيارة المملكة والمساندة أنديتهم خلال البطولة وسط اجواء حماسية .

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