كأس العالم للأندية 2023 يوجّه الأنظار إلى جدة

(MENAFN
- Al Watan) تتجه أنظار العالم نحو مدينة جدة، التي تستضيف كأس العالم للأندية 2023م، خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر 2023م، وسط ثقة وتفاؤل في الشارع الرياضي السعودي بممثل الوطن بطل الدوري السعودي للمحترفين 2022 - 2023 "نادي الاتحاد" للمضيء قدماً في البطولة، وتكرار إنجاز سعودي سابق بوصول نادي الهلال للمباراة النهائية في النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها مملكة المغرب، حيث حل الهلال ثانياً بعد خسارة المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5 - 3، وسط ترقب عالمي من محبي وعشاق كرة القدم لهذا الحدث الرياضي البارز.
ويشارك في بطولة كأس العام في هذه النسخة من كأس العالم للأندية سبعة أندية، وهي ممثل الوطن فريق الاتحاد السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني ، ومانشستر سيتي الإنجليزي ، وفلومينينسي البرازيلي .
وتعد هذه المشاركة الثانية لنادي الاتحاد بعد عام 2005م والذي استطاع خلاله الاتحاد أن يحقق المركز الرابع عالمياً، حيث يطمح نادي الاتحاد هذا العام من خلال تواجد البطولة بأرضه للمرة الأولى بتاريخ المنافسة أن يصل لمراحل متقدمة، وكسب ثقة الشارع الرياضي. وتقام منافسات البطولة على ملعبي مدينتي الملك عبدالله الرياضية، والأمير عبدالله الفيصل خلال الفترة من 12- 22 ديسمبر القادم، فيما سيقام النهائي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.
يذكر أن مدينة جدة قد استضافت خلال السنوات الأخيرة عدداً من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، بما في ذلك كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، وسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لثلاث نسخ، وبطولة السباق التمهيدي لكأس أمريكا، وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، وغيرها من الأحداث الكبيرة.
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