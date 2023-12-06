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كأس العالم للأندية 2023 يوجّه الأنظار إلى جدة

12/6/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه أنظار العالم نحو مدينة جدة، التي تستضيف كأس العالم للأندية 2023م، خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر 2023م، وسط ثقة وتفاؤل في الشارع الرياضي السعودي بممثل الوطن بطل الدوري السعودي للمحترفين 2022 - 2023 "نادي الاتحاد" للمضيء قدماً في البطولة، وتكرار إنجاز سعودي سابق بوصول نادي الهلال للمباراة النهائية في النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها مملكة المغرب، حيث حل الهلال ثانياً بعد خسارة المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5 - 3، وسط ترقب عالمي من محبي وعشاق كرة القدم لهذا الحدث الرياضي البارز.
ويشارك في بطولة كأس العام في هذه النسخة من كأس العالم للأندية سبعة أندية، وهي ممثل الوطن فريق الاتحاد السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني ، ومانشستر سيتي الإنجليزي ، وفلومينينسي البرازيلي .
وتعد هذه المشاركة الثانية لنادي الاتحاد بعد عام 2005م والذي استطاع خلاله الاتحاد أن يحقق المركز الرابع عالمياً، حيث يطمح نادي الاتحاد هذا العام من خلال تواجد البطولة بأرضه للمرة الأولى بتاريخ المنافسة أن يصل لمراحل متقدمة، وكسب ثقة الشارع الرياضي. وتقام منافسات البطولة على ملعبي مدينتي الملك عبدالله الرياضية، والأمير عبدالله الفيصل خلال الفترة من 12- 22 ديسمبر القادم، فيما سيقام النهائي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.
يذكر أن مدينة جدة قد استضافت خلال السنوات الأخيرة عدداً من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، بما في ذلك كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، وسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لثلاث نسخ، وبطولة السباق التمهيدي لكأس أمريكا، وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، وغيرها من الأحداث الكبيرة.

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