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كاميروني ينافس الدون والميترو

12/6/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة اللاعبين الأكثر إسهاما في الأهداف بدوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 22 إسهاما. وجاء مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ثانيا بواقع 16 إسهاما، بينما احتل لاعب ضمك، الكاميروني كيفين نكودو، الترتيب الثالث بـ15 إسهاما، وحل رابعا لاعب الفتح، المغربي مراد باتنا، بـ14 إسهاما.

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