كاميروني ينافس الدون والميترو
التاريخ
12/6/2023 2:22:59 PM
(MENAFN
- Al Watan) تصدر قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة اللاعبين الأكثر إسهاما في الأهداف بدوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 22 إسهاما. وجاء مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ثانيا بواقع 16 إسهاما، بينما احتل لاعب ضمك، الكاميروني كيفين نكودو، الترتيب الثالث بـ15 إسهاما، وحل رابعا لاعب الفتح، المغربي مراد باتنا، بـ14 إسهاما.
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