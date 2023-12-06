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وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيرته الأسترالية تطورات الأوضاع في غزة

12/6/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأسترالية السيدة بيني وونغ.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، والمساعي المبذولة من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
كما عبر الوزيران عن القلق العميق إزاء الكارثة الإنسانية وخسارة الأرواح في قطاع غزة، مشددان على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي واحترامه.

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