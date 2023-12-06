الرئيس الروسي يزور السعودية والإمارات اليوم

(MENAFN
- Al Watan) يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والبحث في قضايا الطاقة والسياسة الإقليمية، حسب ما أعلن الكرملين الثلاثاء.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين يوم أمس الثلاثاء "سيجري الرئيس بوتين زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية يوم غد (الأربعاء). سيحدث كل ذلك في يوم واحد".
وأوضح بيسكوف أن بوتين سيتطرق إلى العلاقات الثنائية والحرب بين إسرائيل وحماس والسياسة الدولية بالإضافة إلى خفض إنتاج النفط في إطار عمل تحالف أوبك+ الذي انضمت إليه روسيا.
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