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الرئيس الروسي يزور السعودية والإمارات اليوم

12/6/2023 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والبحث في قضايا الطاقة والسياسة الإقليمية، حسب ما أعلن الكرملين الثلاثاء.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين يوم أمس الثلاثاء "سيجري الرئيس بوتين زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية يوم غد (الأربعاء). سيحدث كل ذلك في يوم واحد".
وأوضح بيسكوف أن بوتين سيتطرق إلى العلاقات الثنائية والحرب بين إسرائيل وحماس والسياسة الدولية بالإضافة إلى خفض إنتاج النفط في إطار عمل تحالف أوبك+ الذي انضمت إليه روسيا.

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