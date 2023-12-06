الرئيس فلاديمير بوتين يصل إلى الرياض

(MENAFN
- Al Watan) وصل إلى الرياض اليوم، رئيس روسيا الاتحادية الرئيس فلاديمير بوتين والوفد المرافق له، في زيارة للمملكة.
وكان في استقبال فخامته، بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد, وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي, ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
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