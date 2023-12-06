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577 جولة رقابية في الأسياح

12/6/2023 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) كثفت أمانة منطقة القصيم، ممثلةً في بلدية محافظة الأسياح، جولاتها الميدانية والرقابية على المنشآت الصحية والأسواق، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية 577 جولة، وعدد الإنذارات والغرامات لبعض المنشآت الغذائية والتجارية بالمحافظة 22 إنذارا وغرامة خلال نوفمبر 2023.
وأكَّدت الأمانة أن بلدية محافظة الأسياح تحرص على تكثيف الجولات الرقابيّة في جميع المحال الغذائية، ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة بجميع المنشآت، والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

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