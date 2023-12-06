Thursday, 07 December 2023 12:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


%76 مستهدف الارتباط الوظيفي

12/6/2023 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن من أهم أدوات قياس مستوى بيئة العمل، هي أداة قياس الارتباط الوظيفي؛ لتحصيل مدى شعور الموظف بالرضا والولاء تجاه عمله، والتي اعتُمدت كأحد مؤشرات المستوى الثالث في رؤية المملكة 2030، موضحًا أن مستهدف الارتباط الوظيفي لعام 2022 للقطاع العام 74.5%، ومع تطوير ورفع معايير التقييم تخطت نتيجة القياس المستهدف لتصل إلى 76%، ونطمح للمحافظة على هذا المستوى العالي للارتباط الوظيفي في القطاع العام.
ورعى الوزير الراجحي، أمس، حفل تكريم الجهات المحققة لأعلى مستويات الارتباط الوظيفي لعام 2022، حيث يعد البرنامج أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم رأس المال البشري وتعزيز الأداء الحكومي والابتكار لموظفي القطاع العام، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وممثلي الجهات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن الاحتفاء بالجهات التي حققت النتائج الأعلى لمؤشر الارتباط الوظيفي في القطاع العام؛ يمثّل رسالة تقدير وعرفان للجهود المخلصة التي بُذلت من الجميع لتحسين بيئة العمل في منشآتهم، وتحصيل شعور الرضا والولاء لموظفيهم تجاه عملهم، من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والتطوير، معلنًا عن انطلاق الدورة الجديدة للبرنامج التي نتطلع من خلالها إلى الاستمرار في قياس وتحسين الارتباط الوظيفي لدى موظفي القطاع الحكومي، من خلال إستراتيجيات تطويرية تحقق مستهدفات كل جهة وصولًا لمستهدفات رؤية 2030.

MENAFN06122023000089011017ID1107548506

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث