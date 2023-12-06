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تقنيات عالمية لصيانة كسوة الكعبة

12/6/2023 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تطبق الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحدث التقنيات وتستخدم أفضل المواد ذات المواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة من أجل العناية والاهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة على مدى عقود عديدة.
وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي، وإجراء صيانة دورية له من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى 29عاما، إذ يعمل على تفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة، والحلقات المثبتة لها، وإصلاح الملاحظات بشكل فوري في حال وجودها حسب الخطة اليومية المعتمدة وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي.
وتعمل شؤون الحرمين بشكل دوري على شد ووزن ثوب الكعبة المشرفة، وتثبيته من الأطراف، وكذلك إجراء أعمال تنظيف الكسوة من جميع الجوانب، بالإضافة إلى تغيير كينارات الحجر الأسود والركن اليماني، وذلك للحفاظ على رونقها، وظهورها في أبهى حلة.

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