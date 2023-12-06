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تعزيز الأمن السيبراني في البرامج التعليمية

12/6/2023 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّع وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس ماجد بن محمد المزيد، اتفاقية مشتركة؛ لتعزيز أوجه التعاون القائم بين الجهتين في البرامج التعليمية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وذلك بمقر وزارة التعليم في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية مهاراتهم العلمية في مجال الأمن السيبراني، والإسهام في سد الاحتياج الحالي والمستقبلي في هذا المجال، وتعزيز الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية.
وتأتي الاتفاقية امتدادًا للتعاون القائم بين الجهتين، ووفق الأدوار المعنية لكل جهة، بدءًا من تهيئة وزارة التعليم التخصصات النوعية، وتطوير منظومة التنمية البشرية؛ للإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني، وكذلك ضمن اختصاص الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.

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