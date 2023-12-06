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المملكة وروسيا.. تقارب الرؤى وتوافق المصالح

12/6/2023 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تتمتع العلاقات السعودية الروسية على مدى تسعة عقود مضت بالتفاهم المشترك وتقارب الرؤى وتوافق المصالح، وعززت تلك العلاقة الإستراتيجية الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات، والتي حرصت قيادتا البلدين على تطويرها لتعود بالنفع والفائدة على الشعبين الصديقين.
ويعود التاريخ السياسي بين البلدين لعام 1926م، عندما اعترف الاتحاد السوفيتي -آنذاك- بالمملكة؛ ليصبح أول دولة في العالم تعترف بقيام المملكة، وفي عام 1930م جرى تحويل القنصلية السوفيتية في جدة إلى سفارة.
وأسست الزيارة التاريخية للملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى موسكو عام 1932م، بتوجيه من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- نواة العلاقات السعودية الروسية.
وشهدت الزيارات المتبادلة مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد أن تجدّد عهدها في 17 سبتمبر ((أيلول)) 1990م عبر صدور بيان مشترك أعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما على أسس ومبادئ ثابتة.
يأتي ذلك فيما يتواصل التفاهم المشترك بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، ويتطور إلى مراحل متقدمة دعمتها الشراكة الدولية التي جمعتهما في مجموعة العشرين التي تضم 20 دولة من أقوى اقتصادات العالم؛ أسهمت في دفع العلاقات بينهما إلى المزيد من التعاون المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والثقافية ومجالات الطاقة.
وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة لدعوة الحكومة الروسية، زار صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، روسيا الاتحادية في 18 يونيو 2015، وأسهمت تلك الزيارة بزيادة التقارب السعودي الروسي، تحقيقًا لمصلحة البلدين المشتركة وأمن المنطقة.
وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، التقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، على هامش قمة مجموعة العشرين، والتي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية عام 2015م، واستعرض القائدان مجالات التعاون بين البلدين، وما يتعلق بتطورات الأحداث في المنطقة.
وفي إطار التواصل بين البلدين، التقى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة في قمة دول مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة هانغتشو الصينية عام 2016، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وفي 30 مايو 2017، وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة للدعوة المقدمة من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، زار صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، روسيا الاتحادية؛ لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستطاع البلدان بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تقريب وجهات النظر تجاه العديد من قضايا المنطقة، من خلال تفهم ظروف كل قضية، وموقف كل بلد تجاهها.
وتوجت الزيارات بين البلدين بزيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لموسكو أكتوبر 2017، إذ تعد أول زيارة لملك سعودي إلى موسكو، وشهدت احتفاءً مميزًا من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وعقد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي لقاءً ثنائيًا بحثا خلاله العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.
وشهدت الزيارة تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، وذلك خلال تشريفه حفل جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية بهذه المناسبة.
واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية، ولقائه وحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي، ولصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، زار ولي العهد في يونيو 2018م جمهورية روسيا الاتحادية.
ومن الجانب الآخر توالت الزيارات الروسية رفيعة المستوى للمملكة لتوطيد العلاقات وتعزيزها، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، ومنها الزيارة الرسمية للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة في أكتوبر 2019، حيث عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مباحثات رسمية معه، بحضور صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ووقعت حكومتا المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية ميثاق التعاون وتبادل الاتفاقيات، والتي تهدف إلى تطوير العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية وشملت: صناعة البترول، وقطاعات الطاقة الأخرى، والبحث العلمي، والفضاء، والعدل، والخدمات الصحية، والإدارة الضريبية، والثروة المعدنية، والسياحة، وصناعة الطيران، والتعاون الثقافي، وتعزيز العلاقات التجارية، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وتدعم المملكة الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، وترتبط بعلاقات جيده مع طرفي الأزمة، وتلعب دور الوسيط بينهما، من خلال العلاقات الجيدة التي تربط ولي العهد مع الرئيسين الروسي والأوكراني.
وأخذت المملكة بزمام المبادرة منذ الأيام الأولى للأزمة في أوكرانيا، حيث أجرى ولي العهد، اتصالات مع القيادتين الروسية والأوكرانية وأبدى استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي يفضي إلى سلام دائم، كما دعمت المبادرات الإنسانية الرامية للتخفيف من آثار الأزمة، ومن ذلك وساطة سمو ولي العهد للإفراج عن 10 أسرى من عدة دول.
وإيمانًا من المملكة بأن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، والوصول إلى توافق حول أطر وآليات هذا الحل، واستمراراً للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها ولي العهد فقد استضافت المملكة اجتماعًا لمستشاري الأمن الوطني في عدد من الدول الشقيقة والصديقة بشأن للأزمة في أوكرانيا.
وأكدت الأحداث الدولية حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات القائمة بينهما على مبدأ احترام القوانين الدولية، والسيادة، علاوة على تطابق وجهات النظر الثنائية تجاه العديد من الملفات المعقدة على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها ملف الاقتصاد الدولي، بوصفهما قطبي الاقتصاد النفطي اللذين أسهما بشراكتهما الإستراتيجية في استقرار أسعار النفط، وإيجاد توجه إيجابي في سوق النفط.
وأسهم تأسيس اللجنة السعودية الروسية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي الروسي في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتنويع وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي، وإيجاد أرضية تجارية واستثمارية قادرة على دفع عجلة التبادل التجاري بالاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية 2030 والمشروعات الكبرى التي أطلقتها المملكة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2023، نحو (12514.345134) ريالاً سعوديًا، مثلت الصادرات الوطنية غير النفطية منها (48.525652) ريالاً سعوديًا، وشملت ((الألمنيوم ومصنوعاته، لدائن ومصنوعاتها، أصناف متنوعة من معادن عادية، فواكه، منتجات كيماوية عضوية)).
فيما بلغت قيمة الواردات غير النفطية 12465.819482 ريالاً سعوديًا، وشملت ((منتجات معدنية، حبوب، لحومًا وأحشاء وأطرافًا للأكل، الحديد والصلب))فولاذ((، وشحومًا وزيوتًا حيوانية أو نباتية)).
وتأكيدًا على مكانة المملكة الاقتصادية، أيدت روسيا الاتحادية مبادرة دعوة المملكة للانضمام إلى تكتل ((بريكس)) الاقتصادي إلى جانب ((روسيا الاتحادية والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا))، حيث أكد الرئيس الروسي بوتين أن دعم بلاده يأتي تقديرًا لجهود ولي العهد في دعم التوازن والاستقرار في أسواق النفط، وقدرته على تحقيق الخطط التنموية الطموحة للمملكة.
وأسهمت جهود المملكة في توصل دول منظمة أوبك وروسيا الاتحادية لاتفاق (أوبك+) التاريخي الذي يدعم استقرار أسواق النفط، من خلال تبني منهجية مواءمة حجم الإنتاج مع مستوى الطلب العالمي على النفط، بما يخدم المنتجين والمستهلكين، مما انعكس إيجابًا على استقرار أسعار الطاقة العالمية، وعزز وتيرة الاتصالات الثنائية بين الرياض وموسكو على مستوى القيادة في البلدين.
وحاز ملف الإرهاب والتطرف اهتمام قيادتي البلدين، واتفقا معًا على الوقوف ضد الإرهاب وتجفيف منابعه بسبب خطورته على الأمن العالمي واقتصاده.
وأثمر التعاون بين الهيئات العلمية السعودية والروسية نتائج إيجابية استفادت منها المملكة، حيث أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 2014م، عن نجاح إطلاق القمر السعودي الصناعي الثالث عشر لها، والأول من الجيل الجديد الذي حمل مسمى (سعودي سات 4) من قاعدة يازني الروسية.
ويمثل إطلاق (سعودي سات 4) أهمية خاصة للمملكة، بوصفه الأول من الجيل الجديد للأقمار السعودية المصممة للتوافق مع مهام فضائية مختلفة تلبي احتياجات المملكة العربية السعودية، من خلال برنامجها الوطني للأقمار الاصطناعية في مدينة العلوم والتقنية، مثل التصوير الفضائي، ونقل البيانات التي تحتاجها المملكة، إلى جانب إجراء التجارب العلمية الخاصة بالفضاء.
ولا تقتصر العلاقات السعودية الروسية على الجوانب الاقتصادية والسياسية فحسب، بل تتعداها لتشمل الجانب الثقافي والإعلامي والرياضي، وبرز الاهتمام الروسي بالثقافة العربية في القرن السابع عشر، حين ظهرت أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم، بحسب مجلة البحوث العلمية الصادرة من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وذلك في مدينة بتراجراد الروسية ((لينينجراد)) حاليًا.
وقام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة بطباعة نسخة حديثة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الروسية 1433هـ، وذلك في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بنشر القرآن الكريم وعلومه بمختلف اللغات، تيسيرًا على المسلمين للتمكن من قراءته وتدبر معانيه الجليلة.
وأقيمت في العاصمة الروسية موسكو أكتوبر 2017 ندوة بعنوان ((آفاق التعاون الثقافي والإنساني بين المملكة وروسيا))، ضمن برنامج فعاليات الأسبوع الثقافي السعودي في روسيا.
وفي إطار أهمية العلاقات السعودية الروسية، أطلقت وكالة الأنباء السعودية في نهاية عام 2015م خدمة إخبارية جديدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وهي بث أخبار المملكة العربية السعودية باللغة الروسية بغية اطلاع الشعب الروسي الصديق على كل ما يخص المملكة من أخبار وفعاليات محلية ودولية مدعومة بالصور الفوتوغرافية المتنوعة.
وسعت ((واس)) عام 2016م إلى ترجمة رؤية المملكة 2030 إلى اللغة الروسية من أجل إتاحة الفرصة للجانب الروسي؛ لقراءة مضامين الرؤية بلغتهم ومعرفة أبعادها التنموية التي تعد بمثابة خارطة اقتصادية طويلة المدى لمستقبل المملكة العربية السعودية، نظير ما تحمله من برامج تنموية تسهم في نقل المملكة من عالم الاعتماد على مصدر النفط إلى عالم تعدّد مصادر الاقتصاد الوطني.
وتأتي زيارة الرئيس الروسي الحالية للمملكة، امتدادًا لجهود ولي العهد في التواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف العمليات العسكرية في غزة، حيث شارك ولي العهد في الاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة ((بريكس))، واستعرض خلاله قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وتكمن أهمية زيارة الرئيس الروسي في كونها تأتي بعد ترؤس المملكة ((القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية))، التي استضافتها المملكة بتاريخ 11/ 11/ 2023م، انطلاقًا مما توليه القيادة من اهتمام بالغ بالقضية الفلسطينية، وترؤس ولي العهد أعمالها، حيث طالبت القمة بوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

MENAFN06122023000089011017ID1107548503

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