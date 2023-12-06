صافولا تتعاون مع بنك الطعام المصرى لدعم أهل غزة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شاركت شركة صافولا للأغذية مصر فى حملة إغاثة غزة والتى أطلقها بنك الطعام المصرى بهدف مؤازرة أهالى غزة عبر تقديم الدعم الغذائى لهم لمواجهة التحديات الكبيرة للحصول على احتياجاتهم الغذائية الضرورية.
وقال سامح حسن، الرئيس التنفيذى لشركة صافولا للأغذية، إن التعاون بين صافولا للأغذية يأتى من خلال شركاتها المساهمة المصرية وبنك الطعام المصرى فى إطار العمل المشترك للوقوف بجانب أهالى غزة.
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وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، إن الوضع شديد الصعوبة فى غزة وإن المجتمع المدنى متمثل فى التحالف الوطنى وبنك الطعام يعملون على توصيل المساعدات الإنسانية إلى أهلنا فى غزة.
وأضاف أن هذه الشراكة أثمرت عن توفير عدد من المساعدات ممثلة فى مواد شركة صافولا الغذائية لقطاع غزة، مما سيؤدى بدوره إلى تخفيف المعاناه التى يعيشها أهالى غزة الآن.
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