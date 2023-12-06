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صافولا تتعاون مع بنك الطعام المصرى لدعم أهل غزة

12/6/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شاركت شركة صافولا للأغذية مصر فى حملة إغاثة غزة والتى أطلقها بنك الطعام المصرى بهدف مؤازرة أهالى غزة عبر تقديم الدعم الغذائى لهم لمواجهة التحديات الكبيرة للحصول على احتياجاتهم الغذائية الضرورية.

وقال سامح حسن، الرئيس التنفيذى لشركة صافولا للأغذية، إن التعاون بين صافولا للأغذية يأتى من خلال شركاتها المساهمة المصرية وبنك الطعام المصرى فى إطار العمل المشترك للوقوف بجانب أهالى غزة.

موضوعات متعلقة تطوير التعليم والتمكين الاقتصادي من أولويات القطاع المصرفي المجتمعية ((النداء للتنمية)) ترفع استثماراتها إلى 605 ملايين جنيه خلال 5 سنوات “مصر الخير” تحتفل بتخريج 13 شركة ناشئة بمجال الزراعة

وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، إن الوضع شديد الصعوبة فى غزة وإن المجتمع المدنى متمثل فى التحالف الوطنى وبنك الطعام يعملون على توصيل المساعدات الإنسانية إلى أهلنا فى غزة.

وأضاف أن هذه الشراكة أثمرت عن توفير عدد من المساعدات ممثلة فى مواد شركة صافولا الغذائية لقطاع غزة، مما سيؤدى بدوره إلى تخفيف المعاناه التى يعيشها أهالى غزة الآن.

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