مؤسسة روسية: مبيعاتنا لـإفريقيا من السلاح تبلغ 5.2 مليار دولار خلال 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت مؤسسة“روزبرون ايكسبورت”، الذراع التصديرى لنظم السلاح الروسي، عن أن مشتريات بلدان إفريقيا من الأسلحة الروسية شكلت نسبة 30% من إجمالي صادرات روسيا من الأسلحة خلال العام الجاري.
وأشار المدير العام للمؤسسة ألكسندر ميخليف – في بيان اليوم الأربعاء – إلى العلاقات الوطيدة للمؤسسة مع 80 في المائة من بلدان القارة الإفريقية، موضحا أن مبيعات المؤسسة لتلك الدول بلغت 5,2 مليار دولار أمريكى خلال 2023.
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أ ش أ
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