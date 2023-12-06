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مؤسسة روسية: مبيعاتنا لـإفريقيا من السلاح تبلغ 5.2 مليار دولار خلال 2023 - جريدة البورصة

12/6/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت مؤسسة“روزبرون ايكسبورت”، الذراع التصديرى لنظم السلاح الروسي، عن أن مشتريات بلدان إفريقيا من الأسلحة الروسية شكلت نسبة 30% من إجمالي صادرات روسيا من الأسلحة خلال العام الجاري.

وأشار المدير العام للمؤسسة ألكسندر ميخليف – في بيان اليوم الأربعاء – إلى العلاقات الوطيدة للمؤسسة مع 80 في المائة من بلدان القارة الإفريقية، موضحا أن مبيعات المؤسسة لتلك الدول بلغت 5,2 مليار دولار أمريكى خلال 2023.

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