Thursday, 07 December 2023 06:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة تبحث التعاون مع هواوى بمجال التحول الرقمى - جريدة البورصة

12/6/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اجتماعا تشاوريا مع خبراء شركة هواوى، لبحث كيفية الاستفادة من خبرات الشركة فى التحول الرقمى والمجالات التى يمكن التعاون بها لتطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصرى.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة اليوم، لمركز عمليات شركة هواوى فى الصين، للاطلاع على أحدث البرامج الإلكترونية المتبعة والتحول الرقمى فى إدارة مختلف المنشآت والأنظمة الصحية.

موضوعات متعلقة المصرية للاتصالات: انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية “المصرية للاتصالات”: عطل تقنى يؤثر على خدمات الإنترنت ببعض المناطق منصة“أجري” توفر حلولًا للقطاع الزراعي عبر التجارة الإلكترونية

واستعرض وزير الصحة ما حققته مصر فى ملف التحول الرقمى بمجالات الرعاية الصحية، كما اطلع على أحدث ابتكارات التحول الرقمى المتبعة فى الصين خلال الأربع سنوات الماضية.

واطلع عبد الغفار خلال الزيارة على تطورات تكنولوجيا المعلومات فى تشغيل وإدارة أنظمة الرعاية الصحية سواء فى الإسعاف، أو الرعايات الصحية فى المستشفيات، كما اطلع على مركز معلومات هواوى المستحدث، والمقرر تشغيله فى شهر مارس المقبل.

MENAFN07122023000202011048ID1107548500

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث