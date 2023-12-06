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الدفع بأربع قاطرات لتسيير سفينة حاويات بعد تعطل دفتها خلال عبورها لقناة السويس - جريدة البورصة

12/6/2023 2:22:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة بسبب تعطل سفينة الحاويات“ONE ORPHEUS ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد.

وقال رئيس الهيئة – في بيان صحفي مساء اليوم – إنه تم الدفع بأربع قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات“ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة؛ مما أدى إلى اصطدامها بكوبري“المنسي” وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

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وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة في الكيلو متر 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه، تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ 4 قاطرات.

وأكد انتظام حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية ، منوها بأنه يتم العمل حاليا علي توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدا لقطرها وذلك بعد التاكد من سلامة بدن السفينة.

وأكد ربيع ، امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

أ ش أ

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