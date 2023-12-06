الدفع بأربع قاطرات لتسيير سفينة حاويات بعد تعطل دفتها خلال عبورها لقناة السويس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة بسبب تعطل سفينة الحاويات“ONE ORPHEUS ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد.
وقال رئيس الهيئة – في بيان صحفي مساء اليوم – إنه تم الدفع بأربع قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات“ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة؛ مما أدى إلى اصطدامها بكوبري“المنسي” وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.
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وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة في الكيلو متر 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه، تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ 4 قاطرات.
وأكد انتظام حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية ، منوها بأنه يتم العمل حاليا علي توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدا لقطرها وذلك بعد التاكد من سلامة بدن السفينة.
وأكد ربيع ، امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.
أ ش أ
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