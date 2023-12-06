MENAFN - Al-Borsa News) قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا والإمارات يناقشان استخدام المعدات في مشاريع الطاقة.

وأوضح نوفاك – في إطار المحادثات الثنائية بين روسيا والإمارات – أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين الرائدين لروسيا في مجال الطاقة، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء.

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وأضاف“ندرس مشاريع مشتركة بشأن اعتماد المعدات واستخدام المعدات الروسية في مشاريع في الإمارات العربية المتحدة”.

وتابع:“نتعاون أيضا في إطار متعدد الأطراف، مثل إطار أوبك +، فضلا عن المشاركة المشتركة في منتدى البلدان المصدرة للغاز، وغير ذلك من أشكال التعاون في قطاع الطاقة”.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الإمارات، يعقبها زيارة إلى السعودية.

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