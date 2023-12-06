الإنتاج الحربي تبحث مع نورثروب جرومان الأمريكية التعاون في التصنيع العسكري

MENAFN - Al-Borsa News) بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع جوزيف جوستيلا نائب رئيس شركة“نورثروب جرومان” الأمريكية والمدير التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وأوروبا؛ موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات التصنيعية العسكرية، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية“EDEX 2023” المقام في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

أوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي في بداية اللقاء أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من مختلف ما تنتجه من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة بالإضافة إلى قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية والمشاركة في مختلف المشروعات القومية بالدولة المصرية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقاً خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالنفع على الجانبين بل والعالم ككل، مشيداً بخبرة وإمكانيات شركة“نورثروب جرومان” الأمريكية وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية متطورة، لافتاً إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربي والعديد من الشركات الأمريكية في مختلف المجالات العسكرية والمدنية.

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من جانبه أعرب جوزيف جوستيلا نائب رئيس شركة“نورثروب جرومان” الأمريكية والمدير التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وأوروبا عن تطلعه إلى فتح آفاق للتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربى في مجال التصنيع العسكري في ضوء ما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية مشهود لها بالكفاءة وخطوط إنتاج تضاهي الخطوط العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية إلى جانب إسهاماتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، مشددًا على أهمية الدور الذى تضطلع به مصر لمواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن مصر تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال الصناعات العسكرية من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية وهو ما لمسه خلال مشاركة الشركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية“EDEX 2023” والذي يتميز بالتنظيم الاحترافي ويعكس مدى ثقل مصر وقدرتها على تنظيم المعارض الدولية الكبرى.

وأشار“جوستيلا” إلى أن“نورثروب جرومان” هي شركة أمريكية تأسست عام 1994 وتعمل في مجال تقنيات الدفاع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات وتحظى بخبرة واسعة في مجال أنظمة الطائرات العسكرية وتجميع أجزاء الطائرات التجارية والأنظمة البحرية.

بدوره نوّه المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية والمدنية داخل الشركات والوحدات التابعة وذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مضيفاً أن معرض“EDEX 2023” يمثل فرصة واعدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات العسكرية ويتيح لزواره تجربة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية والجوية، وتأتي النسخة الثالثة من المعرض بالعام الجاري لتؤكد استمرار مسيرة الإنجاز بمصر بالرغم من التحديات العالمية الأخيرة.