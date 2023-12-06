مجلس الوزراء يوافق على 4 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مشروعان لمحطتى محولات كهربائية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، حيث تمت الموافقة على 4 مشروعات جديدة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى الأهمية البالغة التى تحظى بها اللجنة العليا للمشاركة فى رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة فى شتى القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته فى المسار التنموى غير المسبوق، وتعظيم مشاركته فى النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم فى دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، مما يسهم فى توافر المزيد من فرص العمل.
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وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات المقترحة، من بينها مشروع تصميم وتمويل وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية مركز خدمات المستثمرين بمنطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة بنظام BOOT، ووافقت اللجنة على طرح المشروع وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2021.
ويستهدف المشروع تنمية منطقة شق الثعبان وتوفير الخدمات الضرورية للمستثمرين ورجال الأعمال، ولاسيما الخدمات المالية والبنوك، ومقار للشركات وخدمات الشحن والتوزيع، ومراكز التسويق والمعارض، بالإضافة إلى قاعات المؤتمرات والاجتماعات المجهزة بأحدث خدمات الاتصالات والخدمات الصحية، وتزويده بفرع للبريد المصري، وكذا فرع للشهر العقاري، وغيرها من الخدمات الأخرى، فضلا عن تحقيق عوائد مالية لمحافظة القاهرة تسهم فى تنمية الموارد الذاتية، وتوافر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. إنشاء وتشغيل أكاديمية تأهيل الدولية للتعليم الفنى الدولى
كما تم استعراض مشروعين مقترحين لمحطتى محولات كهربائية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهما: تنفيذ محطة محولات أسمنت طرة شاملة حق استغلال وتأهيل ورفع كفاءة وصيانة المحطة لتغذية رافع مياه (PS1) بالقاهرة الجديدة، وتنفيذ محطة محولات رافع رقم 3 لإنشاء المحطة والإدارة والاستغلال والصيانة للمحطة والخطوط وشبكات الكهرباء المغذية للروافع أرقام 4،3،2 بمدينه القاهرة الجديدة بنظام BOOT.
وفى هذا الصدد وافقت اللجنة العليا على قيام هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعين، وتأتى هذه الموافقة فى إطار اعتماد منظومة تغذية المياه لمدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية على 4 روافع لرفع المياه من المأخذ المطل على نهر النيل إلى محطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، وطبقاً للتوسع العمرانى وزيادة الإشغال بتلك المناطق يتطلب الأمر زيادة كمية المياه وبالتالى زيادة فى سعة المأخذ وبالتالى الزيادة فى الطاقة الكهربائية.
كما ناقشت اللجنة العليا عددا من مشروعات المدارس الفنية الدولية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على أراضى ولاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من بينها مشروع المبادرة المقدمة من شركة تأهيل الدولية التابعة لشركة نهضة مصر لإنشاء وتشغيل أكاديمية تأهيل الدولية للتعليم الفنى الدولي، حيث وافقت اللجنة على قبول المبادرة والموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع الشركة لهذا الغرض.
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