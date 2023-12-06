مجلس الوزراء يوافق على 4 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص - جريدة البورصة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، حيث تمت الموافقة على 4 مشروعات جديدة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الأهمية البالغة التى تحظى بها اللجنة العليا للمشاركة فى رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة فى شتى القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته فى المسار التنموى غير المسبوق، وتعظيم مشاركته فى النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم فى دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، مما يسهم فى توافر المزيد من فرص العمل.

موضوعات“ساويرس” متشائم من بيئة الاستثمار فى مصر لكنه سيواصل الاستثمار 10% زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية منذ بداية الشهر الجارى شركتان أمريكيتان تخاطبان الحكومة لإنشاء مصانع بقطاع الدواء

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات المقترحة، من بينها مشروع تصميم وتمويل وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية مركز خدمات المستثمرين بمنطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة بنظام BOOT، ووافقت اللجنة على طرح المشروع وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2021.

ويستهدف المشروع تنمية منطقة شق الثعبان وتوفير الخدمات الضرورية للمستثمرين ورجال الأعمال، ولاسيما الخدمات المالية والبنوك، ومقار للشركات وخدمات الشحن والتوزيع، ومراكز التسويق والمعارض، بالإضافة إلى قاعات المؤتمرات والاجتماعات المجهزة بأحدث خدمات الاتصالات والخدمات الصحية، وتزويده بفرع للبريد المصري، وكذا فرع للشهر العقاري، وغيرها من الخدمات الأخرى، فضلا عن تحقيق عوائد مالية لمحافظة القاهرة تسهم فى تنمية الموارد الذاتية، وتوافر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما تم استعراض مشروعين مقترحين لمحطتى محولات كهربائية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهما: تنفيذ محطة محولات أسمنت طرة شاملة حق استغلال وتأهيل ورفع كفاءة وصيانة المحطة لتغذية رافع مياه (PS1) بالقاهرة الجديدة، وتنفيذ محطة محولات رافع رقم 3 لإنشاء المحطة والإدارة والاستغلال والصيانة للمحطة والخطوط وشبكات الكهرباء المغذية للروافع أرقام 4،3،2 بمدينه القاهرة الجديدة بنظام BOOT.

وفى هذا الصدد وافقت اللجنة العليا على قيام هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعين، وتأتى هذه الموافقة فى إطار اعتماد منظومة تغذية المياه لمدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية على 4 روافع لرفع المياه من المأخذ المطل على نهر النيل إلى محطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، وطبقاً للتوسع العمرانى وزيادة الإشغال بتلك المناطق يتطلب الأمر زيادة كمية المياه وبالتالى زيادة فى سعة المأخذ وبالتالى الزيادة فى الطاقة الكهربائية.

كما ناقشت اللجنة العليا عددا من مشروعات المدارس الفنية الدولية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على أراضى ولاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من بينها مشروع المبادرة المقدمة من شركة تأهيل الدولية التابعة لشركة نهضة مصر لإنشاء وتشغيل أكاديمية تأهيل الدولية للتعليم الفنى الدولي، حيث وافقت اللجنة على قبول المبادرة والموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع الشركة لهذا الغرض.