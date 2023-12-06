الرقابة المالية تصدر تعديلات على قواعد ((المارجن)) للشركات والأفراد

أصدرت الهيئة العامة لـ”الرقابة المالية” تعديلات على القواعد واللوائح المنظمة للملاءة المالية والشراء بالهامش، والعضوية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، لتنظيم وإصلاح قواعد سوق المال، ويرى متعاملون أن القرار يحمى المتعاملين والسوق على حد سواء، إلا أنه قد يؤثر بالسلب على شركات التداول صغيرة الحجم، التى لن تستطيع أن تساهم فى هذا النوع من المعاملات.

وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإدارة الحالية للهيئة تولى أهمية كبيرة لاستكمال جهود تحسين بيئة ممارسة الأعمال فى سوق رأس المال بما يمكن جميع الأطراف على تحقيق مستهدفاتها عبر اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة وتوفير الوسائل والنظم وإصدار الضوابط التى تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس من خلالها.

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وشملت أبرز التعديلات إلزام الجهات الأعضاء بالبورصة بتصنيف فئات العملاء إلى“عالى، ومتوسط، ومنخفض المخاطر”، وتحديث بياناتهم وفق درجة المخاطر بشكل دورى، وتم تخفيض الحد الأقصى لمديونية العميل الواحد إلى 10% و15% مع مجموعته المرتبطة بدلاً من 15% للعميل و20% مع مجموعته المرتبطة حالياً، مع الحفاظ على المراكز المستقرة، بالإضافة إلى اعتماد مقترح البورصة بتبسيط إجراءات التكويد للصناديق الأجنبية لزيادة معدلات الاستثمار فى أسواق الأسهم والأذون والسندات.

ويرى ياسر المصرى العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن التعديلات الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على السوق، نظرًا لطول المدة الممنوحة للشركات لمواكبة هذه التعديلات، مؤكدًا أن سبب وجود هذا النوع من التعديلات خلق المزيد من الانضباط فى السوق، حتى لا يورط المتعاملون أنفسهم فى مديونيات زائدة عن قدراتهم.

أشار إلى أن القرار لصالح كبرى شركات التداول، إلا أنه يمثل ضغطًا على الشركات الصغيرة، والتى ستحتاج لزيادة رأس المال لتستطيع مواكبة الحد الأدنى المقدر بمبلغ 15 مليون جنيه.

وأصدرت الهيئة قرار رقم ( 3019 ) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويشترط ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات عن 15 مليون جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.

وقال محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية لتداول الأوراق المالية، إن زيادة الحد الأدنى للملاءة المالية للشركات يمثل عائق أمام شركات التداول وخاصة صغيرة الحجم، نظرًا للمبلغ المرتفع والمتمثل فى 15 مليون جنيه، ولكن من ناحية أخرى ستنتفع الكيانات الكبيرة من هذا القرار.

أضاف أن القرار جاء بسبب الضغوط التى سببتها اتساع حجم السوق، وزيادة قيم التداول خلال الفترة السابقة، مما أدى إلى الحاجة لبعض القواعد لضبط التعاملات فى سوق المال، لتأمين العملاء، وكذلك أتى قرار تقليل الحد الأقصى لمديونية العميل الواحد، لمنع التلاعبات التى قد يقوم بها المتعاملين فى البورصة.

وشملت القواعد الجديدة منح الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها ويجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.

ومن جانبه، أكد عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن السوق بحاجة إلى تلك القرارات للمحافظة على أموال المتعاملين، خاصة فى حالة التراجعات القوية.

وأضاف أن أغلب المشاكل فى السوق تتعلق فيها التعاملات بالهامش أو ما كان يعرف قبل ذلك بالكريديت الذى يعتمد على المديونية، ولذلك فوجود أى قواعد أو قوانين لإحكام هذا النوع من التعاملات لها نفع إيجابى لصحة السوق، لتجنب المخاطر المتربطة به.

وتضمنت التعديلات إضافة بند جديد باسم حق الانتفاع بالصافى إلى نموذج صافى حساب رأس المال، إضافة بندين جديدين باسمى“التزامات طويلة الأجل مرتبطة بعقود التأجير”، و”التزامات متداولة مرتبطة بعقود التأجير مستحقة السداد خلال العام المالى”، إلى الملحق بنموذج صافى رأس المال السائل، حيث يسمح التعديل للشركات بتبويب عقود التأجير حسب القيمة المستحقة كل عام ويتم تخفيض ما تم سداده وليس إجمالى التكلفة.