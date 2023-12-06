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مخزونات النفط الأمريكية تتراجع للمرة الأولى خلال 7 أسابيع - جريدة البورصة

12/6/2023 2:22:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، أن مخزونات النفط انخفضت 4.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع 1.3 مليون برميل.

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بينما أضافت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 5.4 مليون برميل، وارتفع مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.3 مليون برميل.

أرقام

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