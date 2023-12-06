مخزونات النفط الأمريكية تتراجع للمرة الأولى خلال 7 أسابيع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، أن مخزونات النفط انخفضت 4.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع 1.3 مليون برميل.
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بينما أضافت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 5.4 مليون برميل، وارتفع مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.3 مليون برميل.
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